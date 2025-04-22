Sırrı Süreyya Önder'in Kardeşinden Dikkat Çeken Açıklaması: ''Yazıcıoğlu ile Ağabeyim Aynı Cezaevinde Kaldı''

Durumun stabil olmasının iyi haber olduğunu söyleyen Önder, 'Ben görmedim ama bir grup ülkücü arkadaş buraya gelip kan vermek istemiş. İkinci gün hastaneye gelmişler. Oysa hastane bunun önlemini almış. Kan ihtiyacımız olmadı ama sağ olsunlar. Yine Hakkari’den otobüslere araçlara doluşup gelenler olmuş. Hastaneye birileri gelip kardeşini görmek istediklerini söyledi. Beni çağırdılar. Yaşlı biriydi. Benimle tokalaştı. Aslen Trabzonlu olduğunu söyledi. Buraya yakın olduğunu ve Muhsin Yazıcıoğlu’nun koruma amirliğini yaptığını söyledi. Mamak yıllarında 12 Eylül döneminde rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu ile ağabeyim aynı cezaevinde kaldı. Birbirlerine karşı inanılmaz sevgi ve saygıları vardı' dedi.