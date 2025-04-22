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Sırrı Süreyya Önder'in Kardeşinden Dikkat Çeken Açıklaması: ''Yazıcıoğlu ile Ağabeyim Aynı Cezaevinde Kaldı''

Sırrı Süreyya Önder'in Kardeşinden Dikkat Çeken Açıklaması: ''Yazıcıoğlu ile Ağabeyim Aynı Cezaevinde Kaldı''

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
22.04.2025 - 12:52

Kalp krizi geçiren ve yoğun bakımdaki tedavisi süren DEM Partili Sırrı Süreyya Önder'in kardeşi Ali Fuat Önder'den dikkat çeken Muhsin Yazıcıoğlu geldi. Önder, bir grup ülkücünün ve Muhsin Yazığıoğlu'nun koruma amirinin hastaneye gelerek ağabeyi için kan vermek istediğini açıkladı.

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Kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan ve aort damarı yırtılan DEM Partili Sırrı Süreyya Önder'in tedavisi yoğun bakımda devam ediyor.

Kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan ve aort damarı yırtılan DEM Partili Sırrı Süreyya Önder'in tedavisi yoğun bakımda devam ediyor.

DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, yaşam mücadelesini sürdürüyor. Önder'in tedavi gördüğü hastanenin doktorları hayati tehlikesinin sürdüğünü, durumunun stabil olduğunu açıkladı.

Önder'in kardeşi Ali Fuat Önder, kardeşinin son durumu hakkında bilgi verdi.

Önder'in kardeşi Ali Fuat Önder, kardeşinin son durumu hakkında bilgi verdi.

Durumun stabil olmasının iyi haber olduğunu söyleyen Önder, 'Ben görmedim ama bir grup ülkücü arkadaş buraya gelip kan vermek istemiş. İkinci gün hastaneye gelmişler. Oysa hastane bunun önlemini almış. Kan ihtiyacımız olmadı ama sağ olsunlar. Yine Hakkari’den otobüslere araçlara doluşup gelenler olmuş. Hastaneye birileri gelip kardeşini görmek istediklerini söyledi. Beni çağırdılar. Yaşlı biriydi. Benimle tokalaştı. Aslen Trabzonlu olduğunu söyledi. Buraya yakın olduğunu ve Muhsin Yazıcıoğlu’nun koruma amirliğini yaptığını söyledi. Mamak yıllarında 12 Eylül döneminde rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu ile ağabeyim aynı cezaevinde kaldı. Birbirlerine karşı inanılmaz sevgi ve saygıları vardı' dedi.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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