Sırrı Süreyya Önder'in Kardeşinden Dikkat Çeken Açıklaması: ''Yazıcıoğlu ile Ağabeyim Aynı Cezaevinde Kaldı''
Kalp krizi geçiren ve yoğun bakımdaki tedavisi süren DEM Partili Sırrı Süreyya Önder'in kardeşi Ali Fuat Önder'den dikkat çeken Muhsin Yazıcıoğlu geldi. Önder, bir grup ülkücünün ve Muhsin Yazığıoğlu'nun koruma amirinin hastaneye gelerek ağabeyi için kan vermek istediğini açıkladı.
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Kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan ve aort damarı yırtılan DEM Partili Sırrı Süreyya Önder'in tedavisi yoğun bakımda devam ediyor.
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Önder'in kardeşi Ali Fuat Önder, kardeşinin son durumu hakkında bilgi verdi.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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