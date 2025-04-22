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Babasını Dövmüştü: ‘Sansar Salvo’ Lakaplı Ekincan Arslan Hakkında İstenen Ceza Belli Oldu

Babasını Dövmüştü: ‘Sansar Salvo’ Lakaplı Ekincan Arslan Hakkında İstenen Ceza Belli Oldu

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
22.04.2025 - 09:06

Sansar Salvo lakaplı rap’çi Ekin Can Arslan, vesayetini alan babası Gazi Arslan’ı Ataşehir’deki evinde darbetti. Bu olay sonrası gözaltına alınan Arslan, aile içi şiddet suçu kapsamında tutuklandı. 7 Mayıs'ta hakim karşısına çıkacak Arslan hakkında istenen hapis cezası belli oldu.

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Kliplerinde uyuşturucuya özendirdiği gerekçesiyle tutuklanan ve mart ayında serbest kalan Sansar Salvo lakabıyla tanınan Ekin Can Arslan'ın vesayeti annesi ve babasına verilmişti.

Kliplerinde uyuşturucuya özendirdiği gerekçesiyle tutuklanan ve mart ayında serbest kalan Sansar Salvo lakabıyla tanınan Ekin Can Arslan'ın vesayeti annesi ve babasına verilmişti.

Cezaevinden tahliye edilen Arslan, annesiyle babasının Ataşehir’deki evine gitti. “Kendini bana öldürtme. Vesayeti alırsan her gün bunu yaşarsın” deyip 650 lira isteyerek babasına şiddet uygulayan Ekin Can Arslan, o anları videoya kaydedip sosyal medyada paylaştı. 

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Ataşehir’deki evin çevresindeki kamera görüntülerini incelemeye alan emniyet ekipleri, olay sonrası kaçan şarkıcıyı kısa sürede yakaladı.

Ünlü rap'çi Arslan aile içi şiddet suçu kapsamında gözaltına alınıp tutuklandı. Ekincan Arslan hakkında, "üstsoya karşı kasten basit yaralama" suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Ünlü rap'çi Arslan aile içi şiddet suçu kapsamında gözaltına alınıp tutuklandı. Ekincan Arslan hakkında, "üstsoya karşı kasten basit yaralama" suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Ekincan Arslan 7 Mayıs'ta hakim karşısına çıkacak.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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