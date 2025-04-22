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Cumhurbaşkanı Erdoğan Konuşurken Pankart Açan İşçi Tutuklandı: "AK Parti Sebep Enflasyon Sonuçtur"

Cumhurbaşkanı Erdoğan Konuşurken Pankart Açan İşçi Tutuklandı: "AK Parti Sebep Enflasyon Sonuçtur"

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
22.04.2025 - 08:30

3 çocuk babası 44 yaşındaki tekstil işçisi N.K., Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Bağcılar Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi açılış töreninde konuşması sırasında 'AK Parti sebep enflasyon sonuçtur', 'Allah'ın dinini kullanma Reis' şeklinde pankart açtı. Bu pankartlar nedeniyle gözaltına alınan tekstil işçisi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İstanbul'da yaşayan tekstil işçisi N.K., 19 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirilen açılış töreni sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşma yaptığı platforma doğru önce cep telefonunu attı.

İstanbul'da yaşayan tekstil işçisi N.K., 19 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirilen açılış töreni sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşma yaptığı platforma doğru önce cep telefonunu attı.

Daha sonra da işçi, 'AK Parti sebep enflasyon sonuçtur', 'Allah'ın dinini kullanma Reis' şeklinde pankart açtı.

Güvenlik görevlileri tarafından gözaltına alınan N.K., ifadesi sonrası adliyeye sevk edildi. Pankart açan İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Güvenlik görevlileri tarafından gözaltına alınan N.K., ifadesi sonrası adliyeye sevk edildi. Pankart açan İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Tekstil işçisinin ifadesi ortaya çıktı. Tekstil işçisinin ifadesinde 'Sayın Cumhurbaşkanımız ve AK Parti hükümeti ülkeyi kişi ve kurum olduklarından dolayı, yaşamış olduğum sıkıntıyı anlatmak istedim. Cumhurbaşkanımıza ulaşmanın başka bir yolunu bulamadığım için mitinge katılma kararı aldım. Cumhurbaşkanımıza zarar verme niyetim kesinlikle yoktur. Telefonumu cumhurbaşkanımıza zarar vermek amacı ile değil, sadece beni duysun ve görsün diye platform ile bulunduğum yer arasındaki boşluğa attım. Sonrasında pankart açmamdaki amaç da yine söylemiş olduğum gibi dikkatleri üzerime çekmişken, ekonomik sıkıntıların olduğunu anlatmak istememdir. Müslüman bir ülkede yaşıyoruz, Müslümanlıkta varlıklı kesim ekonomik sıkıntıları yaşayan halkı da düşünmeli ve biraz olsun gelir eşitsizliğini ortadan kalkması gerektiğini düşünüyorum. Bunları yazmamdaki amaç da ekonomik sıkıntı ve yüksek enflasyona çözüm aramaktır' dediği öğrenildi.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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