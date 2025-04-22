Cumhurbaşkanı Erdoğan Konuşurken Pankart Açan İşçi Tutuklandı: "AK Parti Sebep Enflasyon Sonuçtur"
3 çocuk babası 44 yaşındaki tekstil işçisi N.K., Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Bağcılar Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi açılış töreninde konuşması sırasında 'AK Parti sebep enflasyon sonuçtur', 'Allah'ın dinini kullanma Reis' şeklinde pankart açtı. Bu pankartlar nedeniyle gözaltına alınan tekstil işçisi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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İstanbul'da yaşayan tekstil işçisi N.K., 19 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirilen açılış töreni sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşma yaptığı platforma doğru önce cep telefonunu attı.
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Güvenlik görevlileri tarafından gözaltına alınan N.K., ifadesi sonrası adliyeye sevk edildi. Pankart açan İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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