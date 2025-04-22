Cumhurbaşkanı Erdoğan Konuşurken Pankart Açan İşçi Tutuklandı: "AK Parti Sebep Enflasyon Sonuçtur"

Tekstil işçisinin ifadesi ortaya çıktı. Tekstil işçisinin ifadesinde 'Sayın Cumhurbaşkanımız ve AK Parti hükümeti ülkeyi kişi ve kurum olduklarından dolayı, yaşamış olduğum sıkıntıyı anlatmak istedim. Cumhurbaşkanımıza ulaşmanın başka bir yolunu bulamadığım için mitinge katılma kararı aldım. Cumhurbaşkanımıza zarar verme niyetim kesinlikle yoktur. Telefonumu cumhurbaşkanımıza zarar vermek amacı ile değil, sadece beni duysun ve görsün diye platform ile bulunduğum yer arasındaki boşluğa attım. Sonrasında pankart açmamdaki amaç da yine söylemiş olduğum gibi dikkatleri üzerime çekmişken, ekonomik sıkıntıların olduğunu anlatmak istememdir. Müslüman bir ülkede yaşıyoruz, Müslümanlıkta varlıklı kesim ekonomik sıkıntıları yaşayan halkı da düşünmeli ve biraz olsun gelir eşitsizliğini ortadan kalkması gerektiğini düşünüyorum. Bunları yazmamdaki amaç da ekonomik sıkıntı ve yüksek enflasyona çözüm aramaktır' dediği öğrenildi.