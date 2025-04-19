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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '1 Artı 1' Çıkışı: “Aileler 25-30 Yaşına Gelen Çocuklarını Evlenmeye İkna Edemiyor”

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '1 Artı 1' Çıkışı: “Aileler 25-30 Yaşına Gelen Çocuklarını Evlenmeye İkna Edemiyor”

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
19.04.2025 - 15:51

KADEM 5. Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, nüfusun azaldığına dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Anadolu'daki nüfus azalıyor. Bu bir beka sorunu. Bu ülkemiz için savaştan daha büyük tehdittir' dedi ve ekledi: “Pek çok aile 25-30 yaşına gelen çocuklarını evlenmeye ikna edemiyor.”

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Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşen KADEM 5. Olağan Genel Kurulu'nda konuşma gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşen KADEM 5. Olağan Genel Kurulu'nda konuşma gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aile kurumunun tehdit altında olduğunu açıkladı.

"Anadolu'daki nüfus azalıyor. Bu bir beka sorunu. Bu ülkemiz için savaştan daha büyük tehdittir" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, nüfus artış hızının azalmasına ilişkin şunları söyledi:

"Anadolu'daki nüfus azalıyor. Bu bir beka sorunu. Bu ülkemiz için savaştan daha büyük tehdittir" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, nüfus artış hızının azalmasına ilişkin şunları söyledi:

''Nüfusumuzun 10 milyon gerilemesi bekleniyor. Yanlış nüfus kontrolü politikasıyla ülkemize güç ve zaman kaybettirdiler. Bugün de muhalefet belediyeleri eliyle devam ettiriyorlar. Mesele sadece muhalefetin ihanetiyle sınırlı değil. Toplumun temeli olan aile kurumu tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de tehdit altındadır. Çocuk sahibi olmak hiç olmadığı kadar örselendi. Önce irfanımıza sahip çıkacağız, önce onu diriltip kendimize geleceğiz.

İnşaat sektörümüz artık 4 artı 1, 3 artı 1 evler değil stüdyo tipi 1 artı 1 evlere yöneldi. Ne yazıkki gençler evlenmiyor. Genç nüfusumuz giderek azalıyor. Sektörler Türki cumhuriyetler ve Ortadoğu'dan gelen Tercih ettiğimiz bir durum değil ama vaka böyle.  genç çalışanlar istihdam ediyor.''

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca “Pek çok aile 25-30 yaşına gelen çocuklarını evlenmeye ikna edemiyor” diyerek ailalere de yüklendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca “Pek çok aile 25-30 yaşına gelen çocuklarını evlenmeye ikna edemiyor” diyerek ailalere de yüklendi.

İstanbul Sözleşmesi hakkında da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan son olarak şunları söyledi: 

''Kadına yönelik şiddetle samimiyetimizin en yakın şahidi sizlersiniz. 6284 sayılı kanunun tavizsiz uygulanmasına verdiğimiz önemi bir kere daha ifade ediyorum. Sözleşme değil, kanun yaşatır. İş dünyası, eğitim ve siyaset olmak üzere kadınların kazanımlarında herhangi bir geriye gidişe izin vermedik, izin vermeyeceğiz. Kadınların kıyafetlerinden dolayı ayrımcılığa uğradığı karanlık günler artık geride kaldı.

Yeni Türkiye'ye eninde sonunda uyum sağlayacaksınız. Kadın düşmanı zihniyet AK Parti iktidarıyla artık tarihe karışmıştır. Biz sorumluluk sahibi olduğumuz sürece orada kalacaktır.'

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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Zuhal

Suriyeli kardeşlerimiz(!) bizim yerimize hatta 3-4 kat fazlası doğuruyor :) Herhangi bir devlet hastanesinin kadın doğum bölümüne giden görüyor zaten.