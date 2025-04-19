Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '1 Artı 1' Çıkışı: “Aileler 25-30 Yaşına Gelen Çocuklarını Evlenmeye İkna Edemiyor”

''Nüfusumuzun 10 milyon gerilemesi bekleniyor. Yanlış nüfus kontrolü politikasıyla ülkemize güç ve zaman kaybettirdiler. Bugün de muhalefet belediyeleri eliyle devam ettiriyorlar. Mesele sadece muhalefetin ihanetiyle sınırlı değil. Toplumun temeli olan aile kurumu tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de tehdit altındadır. Çocuk sahibi olmak hiç olmadığı kadar örselendi. Önce irfanımıza sahip çıkacağız, önce onu diriltip kendimize geleceğiz.

İnşaat sektörümüz artık 4 artı 1, 3 artı 1 evler değil stüdyo tipi 1 artı 1 evlere yöneldi. Ne yazıkki gençler evlenmiyor. Genç nüfusumuz giderek azalıyor. Sektörler Türki cumhuriyetler ve Ortadoğu'dan gelen Tercih ettiğimiz bir durum değil ama vaka böyle. genç çalışanlar istihdam ediyor.''