Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '1 Artı 1' Çıkışı: “Aileler 25-30 Yaşına Gelen Çocuklarını Evlenmeye İkna Edemiyor”
KADEM 5. Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, nüfusun azaldığına dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Anadolu'daki nüfus azalıyor. Bu bir beka sorunu. Bu ülkemiz için savaştan daha büyük tehdittir' dedi ve ekledi: “Pek çok aile 25-30 yaşına gelen çocuklarını evlenmeye ikna edemiyor.”
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşen KADEM 5. Olağan Genel Kurulu'nda konuşma gerçekleştirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Anadolu'daki nüfus azalıyor. Bu bir beka sorunu. Bu ülkemiz için savaştan daha büyük tehdittir" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, nüfus artış hızının azalmasına ilişkin şunları söyledi:
Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca “Pek çok aile 25-30 yaşına gelen çocuklarını evlenmeye ikna edemiyor” diyerek ailalere de yüklendi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Suriyeli kardeşlerimiz(!) bizim yerimize hatta 3-4 kat fazlası doğuruyor :) Herhangi bir devlet hastanesinin kadın doğum bölümüne giden görüyor zaten.