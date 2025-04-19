Oyuncu Sevil Akdağ, Sosyal Medya Fenomeni Arkadaşını Öldürdü: Kısa Sürede Yakalandı

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Akdağ Esenyurt ilçesinde gözaltına alındı.

Sabah'tan Yunus Emre Kavak'ın haberine göre, Akdağ'ın ilk ifadesinde; 'Sebepsiz yere tartıştık, çok alkollüydüm ne olduğunu tam hatırlamıyorum. Korktum kaçtım' dediği iddia edildi.

Cinayet Dedektifleri konu ile ilgili olarak olay yerinde yapılan çalışmalarda, olay yeri ikametin 1+1 daire olduğu, maktul şahsın ikametin salon kısmında kafa, göğüs, sırt ve boyun kısımları olmak üzere çok sayıda kesiler şeklinde eks olduğu belirlendi. İkamet içerisinde muhtemelen boğuşmaya bağlı dağınıklık olduğu, yerde ve duvarlarda kan izlerinin olduğu anlaşılmış, ikamet içerisinde bir suç unsuru elde edilemedi.