Oyuncu Sevil Akdağ, Sosyal Medya Fenomeni Arkadaşını Öldürdü: Kısa Sürede Yakalandı
Dizi ve film oyuncusu Sevil Akdağ, tartışma yaşadığı sosyal medya fenomeni Elif Kırav'ı bıçaklayarak öldürdü. Olay yerinden uzaklaşan Akdağ, polis tarafından kısa sürede yakalandı.
Sabah'tan Yunus Emre Kavak'ın haberine göre, Akdağ'ın ilk ifadesinde; 'Sebepsiz yere tartıştık, çok alkollüydüm ne olduğunu tam hatırlamıyorum. Korktum kaçtım' dediği iddia edildi.
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Feci olay, dün akşam saatlerinde Fatih İskenderpaşa Mahallesi'nde meydana geldi.
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Evde bir süre sonra ikili tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Sevil Akdağ arkadaşını bıçakla öldürdükten sonra bileklerini kesti. Akdağ, kısa süre sonra evden kaçtı.
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Kırav'ın hayatını kaybettiğini belirlerken polis ekipleri yaptıkları çalışmada olayı oyuncu Sevil Akdağ'ın yaptığını belirledi.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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