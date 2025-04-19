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Oyuncu Sevil Akdağ, Sosyal Medya Fenomeni Arkadaşını Öldürdü: Kısa Sürede Yakalandı

Oyuncu Sevil Akdağ, Sosyal Medya Fenomeni Arkadaşını Öldürdü: Kısa Sürede Yakalandı

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
19.04.2025 - 13:02

Dizi ve film oyuncusu Sevil Akdağ, tartışma yaşadığı sosyal medya fenomeni Elif Kırav'ı bıçaklayarak öldürdü. Olay yerinden uzaklaşan Akdağ, polis tarafından kısa sürede yakalandı.

Sabah'tan Yunus Emre Kavak'ın haberine göre, Akdağ'ın ilk ifadesinde; 'Sebepsiz yere tartıştık, çok alkollüydüm ne olduğunu tam hatırlamıyorum. Korktum kaçtım' dediği iddia edildi.

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Feci olay, dün akşam saatlerinde Fatih İskenderpaşa Mahallesi'nde meydana geldi.

Feci olay, dün akşam saatlerinde Fatih İskenderpaşa Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, 29 yaşındaki sosyal medya fenomeni Elif Kırav ile 32 yaşındaki oyuncu Sevil Akdağ dışarıda buluştuktan sonra Kırav'ın evine geldi.

Evde bir süre sonra ikili tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Sevil Akdağ arkadaşını bıçakla öldürdükten sonra bileklerini kesti. Akdağ, kısa süre sonra evden kaçtı.

Evde bir süre sonra ikili tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Sevil Akdağ arkadaşını bıçakla öldürdükten sonra bileklerini kesti. Akdağ, kısa süre sonra evden kaçtı.

Yaşamını yitiren Elif Kırav'a ulaşamayan yakınları genç kadının evine geldi. Kırav'ı kanlar içerisinde gören yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Kırav'ın hayatını kaybettiğini belirlerken polis ekipleri yaptıkları çalışmada olayı oyuncu Sevil Akdağ'ın yaptığını belirledi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Kırav'ın hayatını kaybettiğini belirlerken polis ekipleri yaptıkları çalışmada olayı oyuncu Sevil Akdağ'ın yaptığını belirledi.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Akdağ Esenyurt ilçesinde gözaltına alındı.

Sabah'tan Yunus Emre Kavak'ın haberine göre, Akdağ'ın ilk ifadesinde; 'Sebepsiz yere tartıştık, çok alkollüydüm ne olduğunu tam hatırlamıyorum. Korktum kaçtım' dediği iddia edildi.

Cinayet Dedektifleri konu ile ilgili olarak olay yerinde yapılan çalışmalarda, olay yeri ikametin 1+1 daire olduğu, maktul şahsın ikametin salon kısmında kafa, göğüs, sırt ve boyun kısımları olmak üzere çok sayıda kesiler şeklinde eks olduğu belirlendi. İkamet içerisinde muhtemelen boğuşmaya bağlı dağınıklık olduğu, yerde ve duvarlarda kan izlerinin olduğu anlaşılmış, ikamet içerisinde bir suç unsuru elde edilemedi.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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