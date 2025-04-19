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Elif Kırav Kimdir? Öldürülen Sosyal Medya Fenomeni Elif Kırav Kimdir? Sevil Akdağ ve Elif Kırav Olayı Ne?

Elif Kırav Kimdir? Öldürülen Sosyal Medya Fenomeni Elif Kırav Kimdir? Sevil Akdağ ve Elif Kırav Olayı Ne?

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
19.04.2025 - 13:35

Oyuncu Sevil Akdağ'ın sosyal medya fenomeni, aynı zamanda arkadaşı Elif Kırav'ı öldürdüğü öğrenildi. Akdağ, kısa süre içerisinde yakalanırken sosyal medya fenomeninin kimliği merak konusu oldu.

Elif Kırav'ın yaşı, mesleği ve popülerliği hakkında merak edilenleri sizin için derledik.

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Elif Kırav Kimdir?

Elif Kırav Kimdir?

Elif Kırav, sosyal medya platformlarında aktif olan ve yakın çevresinde tanınan bir sosyal medya fenomenidir. 2020 yılında COVID-19 pandemisi sırasında İstanbul'da düzenlenen ve sosyal medyada canlı yayınlanan bir ev partisiyle gündeme gelmiştir. Bu olay, dönemin karantina kurallarına aykırı olması nedeniyle sosyal medyada eleştiri çekmiştir.

Elif Kırav Kaç Yaşında?

Elif Kırav Kaç Yaşında?

Elif Kırav 1996 doğumlu ve 29 yaşındadır.

Elif Kırav Nereli?

Elif Kırav Nereli?

Elif Kırav'ın İstanbul'da yaşadığı bilinmektedir.

Elif Kırav Kariyer Başlangıcı

Elif Kırav Kariyer Başlangıcı

Kırav'ın sosyal medya hesaplarında, özellikle Instagram'da (@elifkiirav), seyahatlerinden ve günlük yaşamından paylaşımlar yaptığı görülmektedir. Ancak, geniş çapta tanınan bir fenomen olmaktan ziyade, daha çok yakın çevresinde bilinen bir isimdir.​

2020 senesinde düzenlediği ev partisiyle adını duyurmuştur.

Elif Kırav ve Sevil Akdağ Olayı Ne?

Elif Kırav ve Sevil Akdağ Olayı Ne?

Elif Kırav oyuncu Sevil Akdağ ile yaşadığı bir tartışma sonucunda hayatını kaybetti. İstanbul'un Fatih ilçesinde meydana gelen olayda, Akdağ'ın Kırav'ı bıçaklayarak öldürdüğü bildirildi.

Kendine zarar veren Sevil Akdağ'ın kısa sürede polis ekiplerince yakalandığı ortaya çıktı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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