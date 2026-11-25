Liste Belli Oldu: Dünyanın En İyi Çayı Türkiye'den Çıktı
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Dünyanın dört bir yanından çay çeşitlerinin karşılaştırıldığı uluslararası bir gastronomi listesi yayımlandı. 40 çayın sıralandığı listede zirveye Karadeniz'in simgesi Rize çayı yerleşti. Darjeeling, Assam ve Earl Grey gibi dünyaca ünlü isimler Türk çayının gerisinde kaldı. Üstelik listede Türkiye'yi temsil eden tek isim Rize çayı olmadı.
Rize çayı, Darjeeling ve Assam gibi dünya devlerini geride bırakarak listenin birinci sırasına yerleşti.
Karadeniz'den ikinci sürpriz: Tirebolu çayı da 11. sıradan listeye girdi.
Kombucha ve kudret narı çayı listenin son sıralarında kaldı.
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