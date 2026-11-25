Listede Türkiye'yi temsil eden tek isim Rize çayı olmadı. Giresun'un Tirebolu ilçesinin adını taşıyan Tirebolu çayı da 11'inci sıraya yerleşti. Böylece iki farklı Türk çayı, dünyanın en iyileri arasında ilk 11'e girmeyi başardı.

Tirebolu çayının hemen ardından Hindistan'dan Nilgiri, Kenya siyah çayı ve Russian Caravan geliyor. Japonya'nın en bilinen yeşil çayı matcha ise 15'inci sırada kendine yer buldu. Çin'in meşhur Longjing (Dragon Well) çayı 16'ncı olurken Japon sencha ve gyokuro çayları 17 ve 18'inci sıralarda listelendi.