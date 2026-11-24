Bu soruyu araştıran Andrew Morris, cevabı bulmak için Bosch'un araştırma bölümüne başvurdu. Gelen yanıta göre üç pint, altı standart fincan çaya denk geliyor. Bu miktarın da standart bir demliğin hacmi olduğu belirtiliyor.

Yani kettle'ın boyutu, demliği tek seferde dolduracak şekilde belirlenmiş. Morris, konuyla ilgili 'Korkarım bunda pek fizik yok' dedi.