Kafataslarını Yastık Yapan, Öldürdüklerinin Gücünü Aldığına İnanan Asmat Kabilesinin Şaşırtan Dünyası
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Endonezya'nın Yeni Gine adasındaki bataklıklarında yaşayan yaklaşık 70 bin kişilik Asmat topluluğu, bir dönem yamyamlığı ve kelle avcılığıyla dünyanın en çok konuşulan kabilelerinden biriydi. Kafatasını yastık olarak kullanan, öldürdüğü kişinin gücünü aldığına inanan bu topluluğun gelenekleri bugün de şaşırtmaya devam ediyor.
Asmat'ların başının altına yastık yerine kafatası koyduğu anlatılıyor.
İsim sahibi olmak için bir insan öldürmek gerekiyor.
Kötü ruhlar girmesin diye kafatasları özel olarak hazırlanıyor.
Kafatasını avlamakla kalmıyor, ona tapıyorlar.
Kendilerinin ağaçtan türediğine inanıyorlar.
Rockefeller ailesinin varisi bu bölgede kayboldu.
Bir zamanlar adlarını anmak bile korku veriyordu.
Hükümet yamyamlığı bırakmaları için tütün teklif etti.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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