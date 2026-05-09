Sirke Kullanmayı Bırakın! Çaydanlıktaki Kireci 2 Dakikada Söküp Atan Yöntem

Doğal temizlik ürünleri üzerine içerikler paylaşan uzmanlar, limon tuzunun çaydanlık temizliğinde oldukça etkili olduğunu söylüyor. Özellikle aylarca temizlenmeyen çaydanlıklarda oluşan yoğun kireç tabakasını kısa sürede çözebildiği belirtiliyor.

Araştırmalara göre limon tuzunun içindeki sitrik asit, kireç birikimini parçalayarak yüzeyden ayrılmasını kolaylaştırıyor. Sirkeye göre en büyük avantajlarından biri ise keskin koku bırakmaması oluyor. Ayrıca kimyasal çözücülere kıyasla daha doğal alternatif olarak görülüyor.