Cannes 2026’da Yasaklar Dönemi: Transparan Elbiseler ve Selfie Tarih Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
14.05.2026 - 13:09

Cannes Film Festivali 2026 bu yıl yalnızca yıldız isimleri ve kırmızı halı şıklığıyla değil, aldığı sert kararlarla da gündemde! Festival yönetimi, 2026 organizasyonunda uygulamaya koyduğu yeni yasaklarla özellikle moda dünyasını karıştırdı. Transparan “naked dress” akımından dev kuyruklu elbiselere kadar birçok detayın yasak kapsamına alınması sosyal medyada büyük tartışma yarattı. Cannes’ın “eski prestijli çizgisine dönmeye çalıştığı” yorumları yapılırken, bazı kullanıcılar ise yeni kuralları fazla katı buldu.

Cannes Film Festivali 2026 bu yıl yalnızca kırmızı halı şıklığıyla değil, uygulamaya koyduğu katı kurallarla da gündemde.

12-23 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen festivalde yönetim, hem organizasyon düzenini korumak hem de “festival prestijini” artırmak adına birçok yeni yasağı devreye soktu. Özellikle son yıllarda kırmızı halıya damga vuran “naked dress” akımı için alınan karar sosyal medyada büyük tartışma yarattı.

Festivalin resmi kıyafet tüzüğüne göre aşırı transparan, astarsız ve vücudu tamamen açıkta bırakan elbiseler artık kırmızı halıda yasak. Son yıllarda Hollywood yıldızlarının sık sık tercih ettiği cesur tasarımların ardından gelen bu kararın “fazla katı” olduğu yorumları yapılırken, bazı kullanıcılar ise Cannes’ın eski prestijli çizgisine dönmeye çalıştığını savundu.

Kurallar yalnızca transparan elbiselerle de sınırlı değil.

Bu yıl merdivenlerde yürümeyi zorlaştıran aşırı hacimli tasarımlar ve uzun kuyruklu elbiseler de yasak kapsamına alındı. Festival yönetimi, diğer davetlilerin hareketini engelleyen tasarımların kırmızı halı akışını bozduğunu iddia etti.

Erkekler için klasik “black tie” kuralı devam ederken; kadın davetliler için şık gece elbiseleri ve lüks kokteyl görünümleri ön plana çıkarıldı.

Topuklu ayakkabı zorunluluğunun esnetilmesi ise dikkat çeken nadir değişikliklerden biri oldu. Şık düz ayakkabılara izin verilirken spor ayakkabı yasağı devam ediyor.

Festivalin bir diğer dikkat çeken yasağı ise selfie konusu oldu. Cannes yönetimi, kırmızı halıda selfie çekilmesini bu yıl da kesin şekilde yasakladı. Ayrıca büyük çantalar, sırt çantaları ve valizlerin salona alınmaması kararı da devam ediyor.

Ecem Dalgıçoğlu
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
