Kadınlar Dağlara Dev Ağlar Yerleştirdi: Susuz Köylere Hayat Veriyor

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
14.05.2026 - 13:26

Sahra Çölü’nün kıyısında, şiddetli kuraklık nedeniyle yeraltı suları tükenen ve kuyuları kuruyan Ait Baamrane halkı, aradığı çözümü gökyüzünde buldu. Faslı bir kadın sivil toplum kuruluşu olan Dar Si Hmad (DSH), dünyanın en büyük operasyonel sis suyu toplama şebekesini kurarak 'sis sağma' yöntemiyle köylere hayat veriyor.

Sis hasadı veya sis toplama adı verilen bu bilimsel teknik, yoğun sisin olduğu dağlık bölgelerde özel ağlar kullanarak su elde edilmesini sağlıyor.

Sistem şu şekilde çalışıyor:

  • İki direk arasına asılan 600 metrekarelik özel ağlar, rüzgarla gelen sis içindeki minik su damlacıklarını yakalıyor.

  • Ağ lifleri üzerinde biriken nem yoğunlaşarak damlacıklara dönüşüyor ve aşağı doğru akarak toplama kanallarına ulaşıyor.

Sisten elde edilen su, kirleticilerden arınmış saf bir su olduğu için arıtma gerektirmiyor; sadece UV ve kum filtrelerinden geçirilerek depolanıyor.

Dar Si Hmad projesi, Fas'ta kadınlar tarafından yönetilen bir girişim olarak öne çıkıyor.

On yıllık bir araştırma ve fizibilite çalışmasının ürünü olan proje, sadece su sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda toplumsal bir dönüşüm başlatıyor:

  • Projeden önce günde 3 saatini kurumuş kuyulardan su çekmek için harcayan kadınlar ve çocuklar, bu ağır yükten kurtuldu.

  • Suya erişimin kolaylaşmasıyla kazanılan zaman, genç kızların okula gitmesine ve kadınların okuryazarlık eğitimlerine katılmasına olanak 

  • Köylü kadınlara cep telefonları verilerek, sistemin takibi ve raporlanması konusunda 'su yöneticileri' olarak eğitildiler.

Boutmezguida Dağı’nda kurulu olan sistem, etkileyici verilere sahip:

  • Günde ortalama 6.300 litre su toplanıyor.

  • 5 köyde 400'den fazla kişiye ve yaz aylarında 92 büyük haneye içme suyu sağlanıyor.

  • Tüm sistem ve gözlem merkezi, 6 adet güneş paneliyle çalışarak tamamen ekolojik bir yapı sunuyor.

Güvenilir ve temiz suya erişim, bölgedeki çocuklar arasında ishal gibi su kaynaklı hastalıkların azalmasını sağladı.

Ayrıca Sahra Çölü’nün kenarında çölleşmeyle mücadele eden bölge halkı için çevre dostu ve düşük maliyetli bir iklim adaptasyon modeli oluşturuldu.

Dar Si Hmad, bu başarıyı Fas'ın diğer bölgelerine yaymak için bir 'Sis-Su Ağı' kurmayı ve bilgi aktarımı faaliyetlerini genişletmeyi planlıyor. Bu yenilikçi model, iklim kriziyle mücadele eden diğer kurak bölgeler için de umut ışığı olmaya devam ediyor.

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
