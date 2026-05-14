Kadınlar Dağlara Dev Ağlar Yerleştirdi: Susuz Köylere Hayat Veriyor
Sahra Çölü’nün kıyısında, şiddetli kuraklık nedeniyle yeraltı suları tükenen ve kuyuları kuruyan Ait Baamrane halkı, aradığı çözümü gökyüzünde buldu. Faslı bir kadın sivil toplum kuruluşu olan Dar Si Hmad (DSH), dünyanın en büyük operasyonel sis suyu toplama şebekesini kurarak 'sis sağma' yöntemiyle köylere hayat veriyor.
Sis hasadı veya sis toplama adı verilen bu bilimsel teknik, yoğun sisin olduğu dağlık bölgelerde özel ağlar kullanarak su elde edilmesini sağlıyor.
Dar Si Hmad projesi, Fas'ta kadınlar tarafından yönetilen bir girişim olarak öne çıkıyor.
Boutmezguida Dağı’nda kurulu olan sistem, etkileyici verilere sahip:
Güvenilir ve temiz suya erişim, bölgedeki çocuklar arasında ishal gibi su kaynaklı hastalıkların azalmasını sağladı.
