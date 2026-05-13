Liseli Gençler Plastik Atıkları Eritip Parke Taşına Dönüştürmeyi Başardı
Bitlis’in Tatvan ilçesinde eğitim gören lise öğrencileri, doğanın en büyük düşmanlarından biri olan plastik atıkları ekonomiye kazandıracak örnek bir projeye imza attı. Tatvan Fen Lisesi öğrencileri, yürüttükleri çalışmayla topladıkları atık plastikleri eriterek dayanıklı ve hafif parke taşları üretti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Sıfır Atık" teması kapsamında başlatılan projede, öğrenciler kimya öğretmenleri Ramazan Gözegir öncülüğünde çevre temizliği yaparak işe koyuldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Projeye katılan öğrenciler, ürettikleri parke taşlarına dayanıklılığı nedeniyle "Ölümsüz Taşlar" adını verdi.
Proje koordinatörü Ramazan Gözegir, numune üretimlerin başarıyla tamamlandığını belirterek, "Bu proje seri üretime geçirilirse daha düşük maliyetli ve daha sağlam şehirler inşa edilebilir. Aynı zamanda çevre temizliğine devasa bir destek sağlanmış olur" dedi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın