Liseli Gençler Plastik Atıkları Eritip Parke Taşına Dönüştürmeyi Başardı

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
13.05.2026 - 23:08

Bitlis’in Tatvan ilçesinde eğitim gören lise öğrencileri, doğanın en büyük düşmanlarından biri olan plastik atıkları ekonomiye kazandıracak örnek bir projeye imza attı. Tatvan Fen Lisesi öğrencileri, yürüttükleri çalışmayla topladıkları atık plastikleri eriterek dayanıklı ve hafif parke taşları üretti.

"Sıfır Atık" teması kapsamında başlatılan projede, öğrenciler kimya öğretmenleri Ramazan Gözegir öncülüğünde çevre temizliği yaparak işe koyuldu.

Doğadan toplanan plastik atıklar, laboratuvar ortamında kontrollü bir şekilde eritilip özel kalıplara dökülerek parke taşı formuna getirildi.

'Sıfır Atık Projesi'ne destek vermeyi amaçlayan bu çalışma, plastiklerin doğada binlerce yıl yok olmaması sorununa pratik ve ekonomik bir çözüm sunuyor.

Projeye katılan öğrenciler, ürettikleri parke taşlarına dayanıklılığı nedeniyle "Ölümsüz Taşlar" adını verdi.

Projenin sunduğu avantajlar ise dikkat çekici:

  • Yüksek Dayanıklılık: Geleneksel taşların aksine bu taşlarda çatlama ve kırılma yaşanmıyor.

  • Hafiflik: Plastik bazlı oldukları için taşınması ve döşenmesi çok daha kolay.

  • Düşük Maliyet: Ham madde olarak tamamen atık malzemeler kullanıldığı için üretim maliyeti minimuma iniyor.

  • Çevre Koruma: Doğaya zarar veren plastiklerin çevreye yayılması engelleniyor.

Proje koordinatörü Ramazan Gözegir, numune üretimlerin başarıyla tamamlandığını belirterek, "Bu proje seri üretime geçirilirse daha düşük maliyetli ve daha sağlam şehirler inşa edilebilir. Aynı zamanda çevre temizliğine devasa bir destek sağlanmış olur" dedi.

Öğrencilerden Muhammed Yusuf Ateş ise projenin ticari potansiyeline dikkat çekerek, belediyelerin ve inşaat firmalarının kaldırım taşlarında bu yöntemi kullanarak hem doğayı koruyabileceklerini hem de maliyet tasarrufu sağlayabileceklerini vurguladı.

Bitlisli gençlerin bu vizyoner adımı, geri dönüşümün sadece bir çevre faaliyeti değil, aynı zamanda güçlü bir endüstriyel alternatif olabileceğini bir kez daha kanıtladı.

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
