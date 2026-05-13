Ailelerin Favori Otomobilinin Üretimi Resmen Durduruldu

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
13.05.2026 - 21:58

Alman otomobil devi Volkswagen, geniş iç hacmi ve pratik kullanımıyla Türk kullanıcıların gözdesi olan efsanevi minivan modeli Touran’ın üretimini resmen durdurdu. 11 yıldır yollarda olan ikinci nesil Touran’ın son örneği, 29 Nisan’da Wolfsburg’daki üretim hattından inerek bir dönemi kapattı.

Volkswagen’in ürün gamındaki en köklü modellerden biri olan Touran, 2002 yılından bu yana yaklaşık 2,3 milyon adet üretildi.

Özellikle 2004 yılında ulaştığı 95 binlik satış rakamıyla zirveyi gören model, minivan segmentinin Avrupa’daki lideri konumundaydı. Ancak son yıllarda otomobil dünyasını kasıp kavuran SUV fırtınası, Touran’ın da sonunu getirdi.

Geçtiğimiz yıl Almanya’da 14 bin adet tescil edilen model, zirve dönemindeki 52 binlik satış rakamlarının çok uzağında kalmıştı. Bu kararla birlikte Volkswagen’in ürün yelpazesinde artık hiçbir minivan modeli kalmadı.

Volkswagen, üretimin sonlandırılmasındaki temel gerekçenin sadece düşük satışlar olmadığını, teknik zorunlulukların da etkili olduğunu belirtti.

  • Yönetmelik Engeli: Touran, 6 Temmuz 2026’da yürürlüğe girecek olan Birleşmiş Milletler 'Genel Güvenlik Yönetmeliği II, Aşama C' standartlarını karşılamıyor.

  • Yeni Tescil İmkansızlığı: Bu standartlara uyum sağlamak için gereken maliyetli güncellemeler yerine, VW yönetimi efsane modeli emekli etme kararı aldı.

Touran sadece bir otomobil değil, aynı zamanda Volkswagen tarihinin en büyük endüstriyel deneylerinden biriydi.

Milenyum başında, üretimi düşük maliyetli ülkelere kaydırmak yerine Almanya’da tutmayı hedefleyen '5000 kere 5000' projesi kapsamında doğmuştu.

Eski sendika sorumlusu Peter Hartz’ın öncülüğündeki bu projede ekip esnek çalışma modelleriyle Touran’ı üretti. Bu model, Wolfsburg’da modern ve rekabetçi üretim yöntemlerinin gerçek dünya test alanı oldu.

Geniş bagaj hacmi ve 7 koltuk seçeneğiyle tanınan Touran’ın doğrudan yerine geçecek bir modeli bulunmuyor.

Volkswagen, Touran’ın bıraktığı boşluğu şu modellerle doldurmayı planlıyor:

  • Tiguan: Boyut olarak benzer olsa da aynı iç hacmi sunmuyor.

  • Tayron: 7 koltuk seçeneği sunan ancak Touran'dan çok daha büyük olan bu yeni SUV, minivanların eski rolünü üstlenmeye çalışacak.

Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
