Günde 350 Kamyon Toprak Taşıyorlar: Deniz Ortasına 30 Milyar Dolarlık Yapay Ada Kuruluyor

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
Danimarka, başkent Kopenhag’ı hem büyütmek hem de yükselen deniz seviyelerine karşı korumak amacıyla modern tarihin en iddialı mühendislik projelerinden birini hayata geçiriyor. Lynetteholm adı verilen yapay ada projesi, Baltık Denizi’nin ortasında yükselirken, devasa lojistik operasyonu ve çevresel tartışmalarıyla dünya gündemindeki yerini koruyor.

Lynetteholm projesi, sadece yeni bir yerleşim alanı değil, aynı zamanda Kopenhag için dev bir "iklim kalkanı" olarak tasarlandı.

1900 yılından bu yana Baltık Denizi’nin 17 cm yükselmesi ve şiddeti artan fırtınalar, şehri ciddi bir sel riskiyle karşı karşıya bırakmıştı.

Eski Başbakan Lars Løkke Rasmussen ve eski Belediye Başkanı Frank Jensen’in öncülüğünde şekillenen proje, Haziran 2021’de parlamentodan büyük bir siyasi uzlaşıyla onay aldı.

Projenin temel amaçları şunlar:

  • 35.000 kişiye ev sahipliği yapacak yeni bir mahalle oluşturmak.

  • Ada üzerinde 35.000 kişilik iş imkanı yaratmak.

  • Şehri fırtına dalgalarına karşı koruyacak doğal bir bariyer inşa etmek.

Ağustos 2025 itibarıyla 2. aşaması %50'yi geçen projede, planlanan taş setlerin 5,2 km’si şimdiden tamamlanmış durumda. Projenin finansmanı ise 'kendi kendini idame ettiren' bir modelle, adadaki arsaların satışı üzerinden karşılanacak.

Projenin en dikkat çekici yönlerinden biri kullanılan malzemenin kaynağı.

Ada, Kopenhag genelindeki diğer inşaat çalışmalarından çıkan atık toprağın geri dönüştürülmesiyle inşa ediliyor. Ancak bu durum, günde yaklaşık 350 kamyonun şehir trafiğine girmesine neden olduğu için mahalle sakinlerinin tepkisini çekiyor.

Proje sadece yerel değil, uluslararası bir tartışmanın da odağında. Baltık Temiz Koalisyonu ve komşu ülke İsveç, yapay adanın Baltık Denizi’ne giren oksijenli ve tuzlu su akışını %0,5 oranında azaltabileceğini savunuyor. İsveç, ekosistemin bozulabileceği gerekçesiyle Espoo Sözleşmesi kapsamında projeye resmi olarak itiraz ediyor.

Eleştirilere ve risklere rağmen Danimarka yönetimi planına sadık kalıyor.

COWI, Arkitema ve Tredje Natur gibi önemli ofislerin mimari dokunuşlarıyla şekillenen ada; metro hattı uzatması ve liman tüneli ile şehre entegre edilecek. 2050 yılına gelindiğinde, bugün açık deniz olan alan Kopenhag'ın en modern ve güvenli mahallelerinden biri haline gelecek. Uzmanlar, bu modelin iklim kriziyle mücadele eden Santos ve Salvador gibi Brezilya liman şehirleri için de önemli bir referans noktası olabileceğini belirtiyor.

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
