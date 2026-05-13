Günde 350 Kamyon Toprak Taşıyorlar: Deniz Ortasına 30 Milyar Dolarlık Yapay Ada Kuruluyor

Ada, Kopenhag genelindeki diğer inşaat çalışmalarından çıkan atık toprağın geri dönüştürülmesiyle inşa ediliyor. Ancak bu durum, günde yaklaşık 350 kamyonun şehir trafiğine girmesine neden olduğu için mahalle sakinlerinin tepkisini çekiyor.

Proje sadece yerel değil, uluslararası bir tartışmanın da odağında. Baltık Temiz Koalisyonu ve komşu ülke İsveç, yapay adanın Baltık Denizi’ne giren oksijenli ve tuzlu su akışını %0,5 oranında azaltabileceğini savunuyor. İsveç, ekosistemin bozulabileceği gerekçesiyle Espoo Sözleşmesi kapsamında projeye resmi olarak itiraz ediyor.