HSK'nin Mazeret Kararnamesiyle 957 Hakim ve Savcının Görev Yeri Değişti
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Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK), mazeret kararnamesiyle 957 hakim ve Cumhuriyet savcısının görev yeri değiştirildi.
HSK Birinci Dairesinin adli ve idari yargıya ilişkin mazeret kararnamesi HSK'nin internet sitesinde ilan edildi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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