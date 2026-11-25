Nihat Doğan’ın Kaş Tasarımı Sonrası Görüntüleri Paylaşıldı
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Nihat Doğan, bu kez bir güzellik merkezinde yaptırdığı işlemlerle gündeme geldi. Paylaşılan gönderide şarkıcının kaşlarına kıl tekniğiyle microblading uygulandığı, yüzüne de kolajen bakımı ve “Arc System” adı verilen bir işlem yapıldığı belirtildi. Paylaşımda görüntülerin tek seansın hemen ardından çekildiği de vurgulandı.
Nihat Doğan, “Kırdın Kalbimi”yle müziğe adım attı, Survivor’la ekranlara çıktı.
Kaşlarına kıl tekniği uygulandı, yüzüne iki farklı bakım yapıldı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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