Güzellik merkezinin paylaştığı videonun açıklamasında üç işlem sıralandı. Doğan’a tüm yüz kolajen bakımı, microblading kıl tekniğiyle kaş tasarımı ve tüm yüze “Arc System” uygulaması yapıldığı belirtildi. Öncesi ve sonrası görüntülerinin yer aldığı videoda, özellikle kaşlarının daha belirgin görünmesi dikkat çekti.

Merkez, görüntülerin “tek seans” sonrasına ait olduğunu belirtirken videodaki görünümü de “işlem sonrası anlık sonuç” olarak paylaştı.