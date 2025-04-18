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Durumunun Ağır Olduğu Belirtildi: Gönül Dağı'nın Taner'i Berk Atan Trafik Kazası Geçirdi!

Durumunun Ağır Olduğu Belirtildi: Gönül Dağı'nın Taner'i Berk Atan Trafik Kazası Geçirdi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
19.04.2025 - 01:11

Gülcan Tarımoğlu'nun özel haberine göre, Gönül Dağı dizisinde oynayan Berk Atan geçtiğimiz saatlerde trafik kazası geçirdi. Oyuncunun ekip aracında set arasında kaza yaptığı öğrenilirken sağlık durumunun da ağır olduğu ortaya çıktı.

Kaynak: https://www.diziler.com/ozel-haber-be...
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Ünlü oyuncu Berk Atan, bu akşam saatlerinde Eskişehir Sivrihisar'da geçirdiği trafik kazasıyla gündeme geldi.

Ünlü oyuncu Berk Atan, bu akşam saatlerinde Eskişehir Sivrihisar'da geçirdiği trafik kazasıyla gündeme geldi.

Gülcan Tarımoğlu'nun haberine göre, İstanbul'dan Sivrihisar'a sete giderken yolda kaza yapan ekip aracı kontrolden çıkarak defalarca takla attı. Kaza sonucu oyuncunun omurga ve kaburgalarında kırıklar meydana geldiği ve durumunun ağır olduğu bildirildi. Şu anda hastanede tedavi altına alınan Berk Atan'ın sağlık durumu yakından takip ediliyor.​ Aracı kullanan şoför ise gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre oyuncunun hastanede birkaç gün kalacağı öğrenildi.

Berk Atan, "Gönül Dağı" dizisinde canlandırdığı Taner karakteriyle büyük bir beğeni kazanmıştı.

Berk Atan, "Gönül Dağı" dizisinde canlandırdığı Taner karakteriyle büyük bir beğeni kazanmıştı.

Özellikle 'Gönül Dağı' dizisindeki Taner karakteri ile büyük bir çıkış yapmış ve geniş bir izleyici kitlesi kazanan Berk Atan’ı daha önce Güneş'in Kızları gibi popüler dizilerde görmüştük.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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