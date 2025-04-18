Durumunun Ağır Olduğu Belirtildi: Gönül Dağı'nın Taner'i Berk Atan Trafik Kazası Geçirdi!
Kaynak: https://www.diziler.com/ozel-haber-be...
Gülcan Tarımoğlu'nun özel haberine göre, Gönül Dağı dizisinde oynayan Berk Atan geçtiğimiz saatlerde trafik kazası geçirdi. Oyuncunun ekip aracında set arasında kaza yaptığı öğrenilirken sağlık durumunun da ağır olduğu ortaya çıktı.
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Ünlü oyuncu Berk Atan, bu akşam saatlerinde Eskişehir Sivrihisar'da geçirdiği trafik kazasıyla gündeme geldi.
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Berk Atan, "Gönül Dağı" dizisinde canlandırdığı Taner karakteriyle büyük bir beğeni kazanmıştı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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