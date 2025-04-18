Hafsanur Sancaktutan'la İlişki Yaşayan Kubilay Aka "Yanındakiyle Yaşar Aklındakiyle Ölürsün" Editini Beğendi
Şimdilerde Hafsanur Sancaktutan'la ilişkisini devam ettirdiğine şahitlik ettiğimiz, gündemdeki hareketleriyle de beğeni toplayan Kubilay Aka geçmişte manşetlere yerleştiği olayları bir nebze de olsa unutturabilmişti.
Sancaktutan'a olan aşkını her daim dile getiren, ilişkilerini de göz önünde yaşayan ikili son dönemin gözde çiftlerinden biri haline gelirken sosyal medyada yapılan Miray Daner editini beğenen Kubilay Aka ortalığı karıştırdı. Gelin detaylara birlikte bakalım!
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2024 senesinin aşk bombalarından birisi de Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka'nın liseli aşıkları aratmayan romantik ilişkisi olmuştu.
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Bu görüntünün ardından ise öncesinde pek de iyi bir izlenim bırakmayan Kubilay Aka'ya kalpler biraz daha ısınmaya başlamıştı.
@esolandık isimli hesabın "yanındakiyle yaşar aklındakiyle ölürsün" notuyla paylaştığı edite gelin birlikte bakalım:
Bir zamanlar ekranların en cool çiftlerinden biri olarak gösterilen Kubilay Aka ve Miray Daner, "Vatanım Sensin" dizisinde başlayan arkadaşlıklarını bir süre sonra aşka çevirmişti.
Hal böyle olunca Kubilay Aka'nın bu postu beğendiğini iddia eden editin sahibi ortaya bir bomba attı!
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Kullanıcıların tepki dolu yorumları da gecikmedi tabii...
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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