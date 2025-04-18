Hafsanur Sancaktutan'la İlişki Yaşayan Kubilay Aka "Yanındakiyle Yaşar Aklındakiyle Ölürsün" Editini Beğendi

İkili uzun süre el ele, diz dize magazin sayfalarını süsledi. Hem uyumları hem de yaşlarına rağmen olgun duruşlarıyla “bunlar evlenir” diyen çoktu.

Ama ne olduysa, o peri masalı bir anda dramaya döndü! 2020 yazında Kubilay Aka’nın, Miray Daner’i aldattığı iddiaları magazin gündemini yerle bir etti. Üstelik bu dedikodu öyle havada kalmadı; sosyal medyaya sızan bir takım özel mesajlar, dedikoduları iyice alevlendirdi. Ve ne yazık ki, Miray’dan tek hamleyle veda geldi: takipten çıktı, fotoğrafları sildi!

İlişki defteri kapandı ama ikilinin adı hâlâ “en olaylı ayrılıklar” listelerinde üst sıralarda....