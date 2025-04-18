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Hafsanur Sancaktutan'la İlişki Yaşayan Kubilay Aka "Yanındakiyle Yaşar Aklındakiyle Ölürsün" Editini Beğendi

Hafsanur Sancaktutan'la İlişki Yaşayan Kubilay Aka "Yanındakiyle Yaşar Aklındakiyle Ölürsün" Editini Beğendi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
18.04.2025 - 20:39

Şimdilerde Hafsanur Sancaktutan'la ilişkisini devam ettirdiğine şahitlik ettiğimiz, gündemdeki hareketleriyle de beğeni toplayan Kubilay Aka geçmişte manşetlere yerleştiği olayları bir nebze de olsa unutturabilmişti.

Sancaktutan'a olan aşkını her daim dile getiren, ilişkilerini de göz önünde yaşayan ikili son dönemin gözde çiftlerinden biri haline gelirken sosyal medyada yapılan Miray Daner editini beğenen Kubilay Aka ortalığı karıştırdı. Gelin detaylara birlikte bakalım!

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2024 senesinin aşk bombalarından birisi de Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka'nın liseli aşıkları aratmayan romantik ilişkisi olmuştu.

2024 senesinin aşk bombalarından birisi de Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka'nın liseli aşıkları aratmayan romantik ilişkisi olmuştu.

Bir yaz akşamı el ele kameralara yakalanmalarıyla aşklarını doğrulayan, bunu da Hafsanur Sancaktutan'ın 'Ortalıkta adam kalmadı' ifadelerinin ardından yapan ikili o dönem baya bir olay olmuştu.

Sonrasında birbirlerine olan aşklarını sık sık dile getirdiğine şahitlik ettiğimiz ikilinin birbirinden romantik paylaşımlarına ve birbirlerine yaptıkları jestlere yakından tanık olmuştuk.

Bu görüntünün ardından ise öncesinde pek de iyi bir izlenim bırakmayan Kubilay Aka'ya kalpler biraz daha ısınmaya başlamıştı.

Bu görüntünün ardından ise öncesinde pek de iyi bir izlenim bırakmayan Kubilay Aka'ya kalpler biraz daha ısınmaya başlamıştı.

Son dönemde gündemde ve oyuncular hakkında verilen kararlara ilk ses çıkartan isimlerden birisi olmasıyla takdir toplayan ve yeniden sahiplenilen Kubilay Aka gündemden düşmüyordu.

Fakat geçtiğimiz gün @esolandık isimli X hesabının yaptığı bir editle Kubilay Aka yeniden kafaları karıştırdı.

@esolandık isimli hesabın "yanındakiyle yaşar aklındakiyle ölürsün" notuyla paylaştığı edite gelin birlikte bakalım:

Bir zamanlar ekranların en cool çiftlerinden biri olarak gösterilen Kubilay Aka ve Miray Daner, "Vatanım Sensin" dizisinde başlayan arkadaşlıklarını bir süre sonra aşka çevirmişti.

Bir zamanlar ekranların en cool çiftlerinden biri olarak gösterilen Kubilay Aka ve Miray Daner, "Vatanım Sensin" dizisinde başlayan arkadaşlıklarını bir süre sonra aşka çevirmişti.

İkili uzun süre el ele, diz dize magazin sayfalarını süsledi. Hem uyumları hem de yaşlarına rağmen olgun duruşlarıyla “bunlar evlenir” diyen çoktu.

Ama ne olduysa, o peri masalı bir anda dramaya döndü! 2020 yazında Kubilay Aka’nın, Miray Daner’i aldattığı iddiaları magazin gündemini yerle bir etti. Üstelik bu dedikodu öyle havada kalmadı; sosyal medyaya sızan bir takım özel mesajlar, dedikoduları iyice alevlendirdi. Ve ne yazık ki, Miray’dan tek hamleyle veda geldi: takipten çıktı, fotoğrafları sildi!

İlişki defteri kapandı ama ikilinin adı hâlâ “en olaylı ayrılıklar” listelerinde üst sıralarda....

Hal böyle olunca Kubilay Aka'nın bu postu beğendiğini iddia eden editin sahibi ortaya bir bomba attı!

Hal böyle olunca Kubilay Aka'nın bu postu beğendiğini iddia eden editin sahibi ortaya bir bomba attı!
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Kullanıcıların tepki dolu yorumları da gecikmedi tabii...

Kullanıcıların tepki dolu yorumları da gecikmedi tabii...
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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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