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Ebru Gündeş'in İstanbullu Gelin Dizisinin Popüler Şarkısı 'Yüreğimden Tut'a Kattığı Yoruma Eleştiri Yağdı!

Ebru Gündeş'in İstanbullu Gelin Dizisinin Popüler Şarkısı 'Yüreğimden Tut'a Kattığı Yoruma Eleştiri Yağdı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
18.04.2025 - 18:10

Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Gündeş, bu kez “İstanbullu Gelin” dizisinin duygusal parçası Yüreğimden Tut ile gündeme oturdu. Hem klibiyle hem de şarkıya kattığı yoğun arabesk yorumla sosyal medyada büyük tartışmalara yol açan Ebru Gündeş iki versiyonun kıyaslanmasına neden oldu. 

Gelin, yapılan eleştirilere ve Gündeş'in şarkıya kattığı yoruma birlikte bakalım!

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Türk müziğinin güçlü kadın vokallerinden biri olan Ebru Gündeş, yıllardır sahnelerin en dikkat çeken isimlerinden biri olmayı sürdürüyor.

Türk müziğinin güçlü kadın vokallerinden biri olan Ebru Gündeş, yıllardır sahnelerin en dikkat çeken isimlerinden biri olmayı sürdürüyor.

90’lı yıllarda 'Tanrı Misafiri' albümüyle yıldızını parlatan Gündeş, güçlü sesi, içli yorumları ve arabeskle harmanladığı pop müzik tarzıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. 'Sen Allah’ın Bir Lütfusun', 'Fırtınalar', 'Ahdım Olsun' gibi parçalarla adeta bir döneme damga vurdu. 

Müziğin yanı sıra özel hayatı, geçirdiği zorlu ameliyatlar, uzun süre gündemde kalan evlilikleri ve ekran önündeki jürilik performanslarıyla da sık sık magazin dünyasının radarına giren Ebru Gündeş, yalnızca bir şarkıcı değil; aynı zamanda Türkiye'nin en büyük magazin figürlerinden biri.

Son dönemde gündeme gözlerden uzak şekilde büyüttüğü kızının son haliyle düşen Ebru Gündeş geçtiğimiz gün yeni şarkının haberini vermişti. Detaylardan bahsetmiştik:

Kolaya kaçıp biricik arkadaşı Demet Akalın gibi şarkısına yapay zeka ile klip hazırlayan ve teşekkür eden Ebru Gündeş sosyal medyanın gündemindeydi.

Kolaya kaçıp biricik arkadaşı Demet Akalın gibi şarkısına yapay zeka ile klip hazırlayan ve teşekkür eden Ebru Gündeş sosyal medyanın gündemindeydi.

İstanbullu Gelin dizisinin popüler şarkısı 'Yüreğimden Tut'a bambaşka bir yorum katan Ebru Gündeş hem klibini hem de şarkıyı gece 00.00'da tüm platformlarda yayınladı. 

Kimi zaman gözyaşlarıyla söylediği şarkılarla hayranlarının kalbine dokunan sanatçı, kimi zaman da yorumladığı eserlerle eleştirilerin hedefi oluyor. Son olarak Star TV ekranlarında büyük ses getiren İstanbullu Gelin dizisinin unutulmaz şarkılarından 'Yüreğimden Tut'a kattığı yorum, sosyal medyada eleştirilerin hedefi oldu. 

İz bırakan dizilerden İstanbullu Gelin ile izleyici arasında duygusal bir bağ kuran şarkıyı gelin, birlikte dinleyelim!

Dizinin 162 milyon görüntülenmeye ulaşan popüler şarkısını gelin önce orijinal haliyle Eylem Aktaş'tan dinleyelim:

Gelin bir de Ebru Gündeş'in geçtiğimiz gece yayınladığı versiyonunu duyalım:

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Demet Akalın da gelen eleştirilerin ardından biricik arkadaşına gösterdiği destekle yorumlara giriş yaptı!

Demet Akalın da gelen eleştirilerin ardından biricik arkadaşına gösterdiği destekle yorumlara giriş yaptı!

Siz Ebru Gündeş'in yorumu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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yavuz selim

Ne kadar saçma sapan bir eleştiri Ebru nun yanında diğerinin esamesi okunmaz