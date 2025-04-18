Ebru Gündeş'in İstanbullu Gelin Dizisinin Popüler Şarkısı 'Yüreğimden Tut'a Kattığı Yoruma Eleştiri Yağdı!

90’lı yıllarda 'Tanrı Misafiri' albümüyle yıldızını parlatan Gündeş, güçlü sesi, içli yorumları ve arabeskle harmanladığı pop müzik tarzıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. 'Sen Allah’ın Bir Lütfusun', 'Fırtınalar', 'Ahdım Olsun' gibi parçalarla adeta bir döneme damga vurdu.

Müziğin yanı sıra özel hayatı, geçirdiği zorlu ameliyatlar, uzun süre gündemde kalan evlilikleri ve ekran önündeki jürilik performanslarıyla da sık sık magazin dünyasının radarına giren Ebru Gündeş, yalnızca bir şarkıcı değil; aynı zamanda Türkiye'nin en büyük magazin figürlerinden biri.