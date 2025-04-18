Ebru Gündeş'in İstanbullu Gelin Dizisinin Popüler Şarkısı 'Yüreğimden Tut'a Kattığı Yoruma Eleştiri Yağdı!
Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Gündeş, bu kez “İstanbullu Gelin” dizisinin duygusal parçası Yüreğimden Tut ile gündeme oturdu. Hem klibiyle hem de şarkıya kattığı yoğun arabesk yorumla sosyal medyada büyük tartışmalara yol açan Ebru Gündeş iki versiyonun kıyaslanmasına neden oldu.
Gelin, yapılan eleştirilere ve Gündeş'in şarkıya kattığı yoruma birlikte bakalım!
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Türk müziğinin güçlü kadın vokallerinden biri olan Ebru Gündeş, yıllardır sahnelerin en dikkat çeken isimlerinden biri olmayı sürdürüyor.
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Kolaya kaçıp biricik arkadaşı Demet Akalın gibi şarkısına yapay zeka ile klip hazırlayan ve teşekkür eden Ebru Gündeş sosyal medyanın gündemindeydi.
Dizinin 162 milyon görüntülenmeye ulaşan popüler şarkısını gelin önce orijinal haliyle Eylem Aktaş'tan dinleyelim:
Gelin bir de Ebru Gündeş'in geçtiğimiz gece yayınladığı versiyonunu duyalım:
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Demet Akalın da gelen eleştirilerin ardından biricik arkadaşına gösterdiği destekle yorumlara giriş yaptı!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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Ne kadar saçma sapan bir eleştiri Ebru nun yanında diğerinin esamesi okunmaz