Kankası Demet Akalın'a Özenip Klibe Para Dökmemeye Karar Veren Ebru Gündeş Yapay Zekaya Teşekkür Etti!
'Yüreğimden Tut' isimli yeni şarkısını piyasaya sürmek için saat sayan Ebru Gündeş teaser paylaştı! Yeni şarkısının klibinin yapay zeka ile oluşturulduğunu açıklayan Gündeş, güzelliği için de ayrıca teşekkür etti. Buyurun, detaylara beraber bakalım!
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Sesiyle yıllardır milyonları kendine hayran bırakan ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, skandallarla dolu özel hayatı, sahnesi ve sahne kombinleriyle sık sık gündem olan isimlerden biliyorsunuz.
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Ebru Gündeş de kankası Demet Akalın'ın izinden gitmeye karar verdi sanıyoruz...
Buyurun, yapay zeka eseri Ebru Gündeş klibinin teaser'ını beraber görelim... Söz sizde, gerek var mıydı sizce? Hadi yorumlarda buluşalım!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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