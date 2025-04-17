Mezarlığa İnmek İstemedi: Megastar Tarkan Annesini Son Yolculuğuna Uğurlarken Gözyaşlarına Boğuldu
Geçtiğimiz saatlerde annesi Neşe Tevetoğlu'nu son yolculuğuna uğurlayan Tarkan, cenaze arabasında gözyaşlarına boğuldu. Oldukça zor ve acı bir gün geçiren Tarkan, mezarlığa da inmek istemedi.
Buyurun, detaylara beraber bakalım.
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Megastar Tarkan’ın annesi Neşe Tevetoğlu, geçtiğimiz gün kalp krizi sonucu hayatını kaybetti, bugün de son yolculuğuna uğurlandı.
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Annesini son yolculuğuna uğurlayan Tarkan'ın birkaç görüntüsü daha ortaya çıktı.
İşte o anlar:
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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