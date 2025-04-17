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Tarkan'ın En Zor Görevi: Hayatını Kaybeden Neşe Tevetoğlu'nun Cenazesinde Kızı Gözyaşlarına Boğuldu

Tarkan'ın En Zor Görevi: Hayatını Kaybeden Neşe Tevetoğlu'nun Cenazesinde Kızı Gözyaşlarına Boğuldu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
17.04.2025 - 13:02

Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Neşe Tevetoğlu bugün İstanbul’da son yolculuğuna uğurlanıyor. Acı haberi alır almaz Almanya’dan apar topar Türkiye’ye dönen Tarkan, cenazede ayakta durmakta zorlandı. 

Tarkan’ın eşi Pınar Tevetoğlu’yla birlikte katıldığı törende, ablası Gülay Yükseloğlu gözyaşlarına boğuldu. Cenazeye yoğun katılım nedeniyle cami avlusuna çadır kuruldu, korumalar ise Tarkan’ı görüntülemeye çalışan basın mensuplarını engelledi. 

Neşe Tevetoğlu, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Maltepe Mezarlığı’na defnedildi.

İşte detaylar...

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Megastar Tarkan’ın annesi Neşe Tevetoğlu, önceki gün geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Megastar Tarkan’ın annesi Neşe Tevetoğlu, önceki gün geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Geçtiğimiz yıl bacağındaki damar tıkanıklığı nedeniyle acil ameliyata alınan Neşe Hanım, son dönemlerde ise tedavi için Antalya’da bulunuyordu. 

Ancak tedavi süreci için geçtiğimiz haftalarda İstanbul’a gelen Tevetoğlu, aniden fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Neşe Tevetoğlu’nun vefat haberi, ailesi ve yakın çevresinde büyük bir üzüntüye yol açtı.

Almanya’da turnede olan Tarkan, annesinin vefat haberini alır almaz Türkiye’ye döndü. Megastar, İstanbul’a iner inmez doğrudan cenaze hazırlıklarıyla ilgilenmeye başladı.

Annesine son görevini yerine getiren Tarkan, cenazeye eşi Pınar Tevetoğlu ile birlikte katıldı ve taziyeleri cami avlusunda kabul etti.

Cenazeden görüntü almak isteyen basın çalışanları büyük zorluk çekti.

Aynı güvenlik önlemi cenaze araca taşınırken de vardı.

Cenazede duygusal anlar yaşanırken, Tarkan’ın ablası Gülay Yükseloğlu gözyaşlarına boğuldu.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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