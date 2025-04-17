Tarkan'ın En Zor Görevi: Hayatını Kaybeden Neşe Tevetoğlu'nun Cenazesinde Kızı Gözyaşlarına Boğuldu
Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Neşe Tevetoğlu bugün İstanbul’da son yolculuğuna uğurlanıyor. Acı haberi alır almaz Almanya’dan apar topar Türkiye’ye dönen Tarkan, cenazede ayakta durmakta zorlandı.
Tarkan’ın eşi Pınar Tevetoğlu’yla birlikte katıldığı törende, ablası Gülay Yükseloğlu gözyaşlarına boğuldu. Cenazeye yoğun katılım nedeniyle cami avlusuna çadır kuruldu, korumalar ise Tarkan’ı görüntülemeye çalışan basın mensuplarını engelledi.
Neşe Tevetoğlu, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Maltepe Mezarlığı’na defnedildi.
İşte detaylar...
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Megastar Tarkan’ın annesi Neşe Tevetoğlu, önceki gün geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
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Annesine son görevini yerine getiren Tarkan, cenazeye eşi Pınar Tevetoğlu ile birlikte katıldı ve taziyeleri cami avlusunda kabul etti.
Cenazeden görüntü almak isteyen basın çalışanları büyük zorluk çekti.
Aynı güvenlik önlemi cenaze araca taşınırken de vardı.
Cenazede duygusal anlar yaşanırken, Tarkan’ın ablası Gülay Yükseloğlu gözyaşlarına boğuldu.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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