Megastar Tarkan 12 Yıl Önce Yayınlanan "Verme" İsimli Şarkısını Söyleyerek Gündeme Göndermede Bulundu!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından sokaklara dökülen halk ve alınan tutuklama kararları gündeme düşmeye devam ediyor. Öğrenciler ve gazeteciler başta olmak üzere birçok kişinin gözaltına alındığı olaylara tepkiler ise bir an bile dinmiyor. Sosyal medyada olaylara tepki göstermeyen isimler boykot edilmeye ve takipçi kaybetmeye devam ederken geçtiğimiz gün ise Maltepe'de rekor katılımla bir miting gerçekleşmişti.

Kimi ünlü ismin katıldığı kimilerinin ise bayram arefesinde tutuklu öğrenciler için çağrıda bulunduğu o paylaşımlarla Tarkan da destek vermişti.