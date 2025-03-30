onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Megastar Tarkan 12 Yıl Önce Yayınlanan "Verme" İsimli Şarkısını Söyleyerek Gündeme Göndermede Bulundu!

Megastar Tarkan 12 Yıl Önce Yayınlanan "Verme" İsimli Şarkısını Söyleyerek Gündeme Göndermede Bulundu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
30.03.2025 - 23:53

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanma kararı birçok ünlü ismin tepkisini beraberinde getirirken geçtiğimiz gün gerçekleşen Maltepe mitingi paylaşımları artırmıştı. 

Tarkan mitingden paylaştığı görselle 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.' mesajını tekrarlarken, bayram paylaşımını 12 yıl önce yayınladığı 'Verme' isimli parçasıyla yaptı. Gündeme göndermede bulunan şarkı sosyal medyaya damga vurdu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Gözaltına alınmasından günler sonra hakkında tutukluluk kararı çıkan İmamoğlu hem halkın hem de sanat camiasının ayaklanmasına neden oldu.

Gözaltına alınmasından günler sonra hakkında tutukluluk kararı çıkan İmamoğlu hem halkın hem de sanat camiasının ayaklanmasına neden oldu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından sokaklara dökülen halk ve alınan tutuklama kararları gündeme düşmeye devam ediyor. Öğrenciler ve gazeteciler başta olmak üzere birçok kişinin gözaltına alındığı olaylara tepkiler ise bir an bile dinmiyor. Sosyal medyada olaylara tepki göstermeyen isimler boykot edilmeye ve takipçi kaybetmeye devam ederken geçtiğimiz gün ise Maltepe'de rekor katılımla bir miting gerçekleşmişti.

Kimi ünlü ismin katıldığı kimilerinin ise bayram arefesinde tutuklu öğrenciler için çağrıda bulunduğu o paylaşımlarla Tarkan da destek vermişti.

Maltepe'de gerçekleşen miting alanında bulunan 2 milyon insanın fotoğrafını paylaşan Tarkan, Ekrem İmamoğlu'na destek verdiğini söylemişti.

Maltepe'de gerçekleşen miting alanında bulunan 2 milyon insanın fotoğrafını paylaşan Tarkan, Ekrem İmamoğlu'na destek verdiğini söylemişti.

' 'Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir.'

Bugün bu sözün anlamını daha derinden hissediyoruz. Günlerdir her kesimden insanın, en temel hakları olan demokrasi ve adalet için omuz omuza verdiğini görmek, ülkem adına bana umut veriyor. 

Bayram arifesinde en büyük dileğim ise masum çocukların ve gençlerin serbest bırakılıp, özgürlüğüne kavuşması.' şeklinde paylaşım yapan Megastar'dan anlamlı bir bayram paylaşımı geldi.

Ramazan Bayramını ailelerinden uzakta geçiren tutuklu öğrencilere ve gündeme göndermede bulunan Tarkan 12 yıl önce yayınladığı "Verme" şarkısını seslendirdi. O anlar kısa sürede sosyal medyayı salladı.

Şarkının tamamını şöyle bırakalım:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
4
2
2
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın