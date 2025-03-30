Megastar Tarkan 12 Yıl Önce Yayınlanan "Verme" İsimli Şarkısını Söyleyerek Gündeme Göndermede Bulundu!
Megastar Tarkan 12 Yıl Önce Yayınlanan "Verme" İsimli Şarkısını Söyleyerek Gündeme Göndermede Bulundu!
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanma kararı birçok ünlü ismin tepkisini beraberinde getirirken geçtiğimiz gün gerçekleşen Maltepe mitingi paylaşımları artırmıştı.
Tarkan mitingden paylaştığı görselle 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.' mesajını tekrarlarken, bayram paylaşımını 12 yıl önce yayınladığı 'Verme' isimli parçasıyla yaptı. Gündeme göndermede bulunan şarkı sosyal medyaya damga vurdu.
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Gözaltına alınmasından günler sonra hakkında tutukluluk kararı çıkan İmamoğlu hem halkın hem de sanat camiasının ayaklanmasına neden oldu.
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Maltepe'de gerçekleşen miting alanında bulunan 2 milyon insanın fotoğrafını paylaşan Tarkan, Ekrem İmamoğlu'na destek verdiğini söylemişti.
Ramazan Bayramını ailelerinden uzakta geçiren tutuklu öğrencilere ve gündeme göndermede bulunan Tarkan 12 yıl önce yayınladığı "Verme" şarkısını seslendirdi. O anlar kısa sürede sosyal medyayı salladı.
Şarkının tamamını şöyle bırakalım:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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