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Kalp Krizi Geçiren Sırrı Süreyya Önder'e Ünlü Dostlarından Mesajlar

Kalp Krizi Geçiren Sırrı Süreyya Önder'e Ünlü Dostlarından Mesajlar

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
16.04.2025 - 21:18

TBMM Başkanvekili olan DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder dün akşam saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonucu acilen hastaneye kaldırılmış, aort damarının yırtıldığının tespit edilmesi üzerine 12 saat süren bir ameliyat geçirmişti.

Durumunun kritik olduğu belirtilen Sırrı Süreyya Önder'e ünlü dostlarından mesaj gecikmedi.

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DEM Parti'nin İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, dün akşam saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonucunda hastaneye kaldırılmıştı.

DEM Parti'nin İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, dün akşam saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonucunda hastaneye kaldırılmıştı.

TBMM Başkanvekili olan DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, yaklaşık 12 saat süren ameliyatının ardından yoğun bakıma alınmıştı. Yoğun bakıma alınan Önder'in doktorları, hastaneye geldiğinde aort damarının yırtıldığının tespit edildiğini açıklamış, durumunun kritik olduğunu belirtmişti.

Hastane önünde açıklamalarda bulunan kalp-damar cerrahi uzmanı doktor, “Hastamızın durumu gerçekten çok kritik. Durumu ile ilgili uzun süreli bir şey söylemek mümkün değil. Anlık olarak gelişmelerini takip ediyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

Geçtiğimiz saatlerde ise kızı Ceren Önder'den babasına seslendiği bir mesaj geldi.

Kaçıranlar için Sırrı Süreyya Önder'in kızının babasına yazdığı tüyleri diken diken yapan mesajdan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Sırrı Süreyya Önder'in yaşadığı süreç sanat camiasındaki dostlarının da yüreğini ağzına getirdi.

Sırrı Süreyya Önder'in yaşadığı süreç sanat camiasındaki dostlarının da yüreğini ağzına getirdi.

Sabah saatlerinden bu yana, haberi alan birçok ünlü isim sosyal medya hesabından Önder için mesaj paylaştı. 

Buyurun, hangi isimler Sırrı Süreyya Önder için neler demiş beraber görelim.

Ahmet Ümit

Ahmet Ümit
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İbrahim Tatlıses

İbrahim Tatlıses

Murathan Mungan

Murathan Mungan
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Ezel Akay

Ezel Akay
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Teoman

Teoman
twitter.com

Ece Temelkuran

Ece Temelkuran
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Ata Demirer

Ata Demirer
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Ceylan Ertem

Ceylan Ertem
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Barış Atay

Barış Atay
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Suavi

Suavi
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Arif Verimli

Arif Verimli
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Mahsun Kırmızıgül

Mahsun Kırmızıgül

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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