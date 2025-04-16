Kalp Krizi Geçiren Sırrı Süreyya Önder'e Ünlü Dostlarından Mesajlar
TBMM Başkanvekili olan DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder dün akşam saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonucu acilen hastaneye kaldırılmış, aort damarının yırtıldığının tespit edilmesi üzerine 12 saat süren bir ameliyat geçirmişti.
Durumunun kritik olduğu belirtilen Sırrı Süreyya Önder'e ünlü dostlarından mesaj gecikmedi.
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DEM Parti'nin İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, dün akşam saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonucunda hastaneye kaldırılmıştı.
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Sırrı Süreyya Önder'in yaşadığı süreç sanat camiasındaki dostlarının da yüreğini ağzına getirdi.
Ahmet Ümit
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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