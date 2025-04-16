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Acun Ilıcalı'nın Eşi Çağla Altunkaya Ilıcalı, Matcha'sını Diline Büyük Dolayan Derin Talu'yu Taklit Etti!

Acun Ilıcalı'nın Eşi Çağla Altunkaya Ilıcalı, Matcha'sını Diline Büyük Dolayan Derin Talu'yu Taklit Etti!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
16.04.2025 - 18:05 Son Güncelleme: 16.04.2025 - 18:15

Magazin gündemine hiç bulaşmayan, kendi kabuğuna çekilerek hayatın tadını çıkaran Acun Ilıcalı'nın eşi Çağla Altunkaya Ilıcalı'dan sürpriz bir paylaşım geldi!

Günlerdir Matcha'sıyla gündemden düşmeyen Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'nun TikTok'ta trend olan 'Matcha' serzenişi sesini kullanarak bir video çeken Çağla Altunkaya Ilıcalı, 'Biz çaydan devam' mesajı verdi.

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Son birkaç haftadır magazin gündeminde hararetli bir şekilde Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu konuşuluyor, mutlaka denk gelmişsinizdir.

Son birkaç haftadır magazin gündeminde hararetli bir şekilde Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu konuşuluyor, mutlaka denk gelmişsinizdir.

İlk çıkışını annesinin 'banana bread' tarifiyle yapan Derin Talu, uzun süredir TikTok videoları paylaşasına rağmen özellikle birkaç hafta önce büyük bir patlama yaşadı. 

İngilizce Türkçe karışık konuşması, anne telaffuzu ve komple diksiyonu olay olan Derin Talu, Matcha'yı da meşhur etti. 

Güne Matcha'sı olmadan başlayamayan Derin Talu'nun Matcha sevdası dillere büyük düşmüştü.

Geçtiğimiz saatlerde Derin Talu'nun Matcha takıntısına bir taş da Acun Ilıcalı'nın eşi Çağla Altunkaya Ilıcalı'dan geldi!

Geçtiğimiz saatlerde Derin Talu'nun Matcha takıntısına bir taş da Acun Ilıcalı'nın eşi Çağla Altunkaya Ilıcalı'dan geldi!

Hiç beklemediğimiz yerden geldi desek yeridir, sosyal medyadan oldukça kopuk yaşayan fakat senelerdir istikrarlı ilişkisiyle konuştuğumuz Çağla Altunkaya, geçtiğimiz sene Eylül ayında Acun Ilıcalı'ya 'sonsuza dek evet' demişti. 

Magazinsel mevzulara neredeyse hiç dahil olmayan Çağla Altunkaya Ilıcalı, TikTok hesabından Derin Talu'nun Matcha hakkında sarf ettiği sözlerin sesini kullanarak Talu'yu tiye aldı. 😂

"Biz çaydan devam" mesajı veren Çağla Altunkaya Ilıcalı, elinde çayı, Derin Talu'nun "Guys annem tatilde olduğu için Matchaa içemiyorum so sad, so sad" dediği anları birebir taklit etti.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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