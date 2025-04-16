Acun Ilıcalı'nın Eşi Çağla Altunkaya Ilıcalı, Matcha'sını Diline Büyük Dolayan Derin Talu'yu Taklit Etti!
Magazin gündemine hiç bulaşmayan, kendi kabuğuna çekilerek hayatın tadını çıkaran Acun Ilıcalı'nın eşi Çağla Altunkaya Ilıcalı'dan sürpriz bir paylaşım geldi!
Günlerdir Matcha'sıyla gündemden düşmeyen Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'nun TikTok'ta trend olan 'Matcha' serzenişi sesini kullanarak bir video çeken Çağla Altunkaya Ilıcalı, 'Biz çaydan devam' mesajı verdi.
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Son birkaç haftadır magazin gündeminde hararetli bir şekilde Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu konuşuluyor, mutlaka denk gelmişsinizdir.
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Geçtiğimiz saatlerde Derin Talu'nun Matcha takıntısına bir taş da Acun Ilıcalı'nın eşi Çağla Altunkaya Ilıcalı'dan geldi!
"Biz çaydan devam" mesajı veren Çağla Altunkaya Ilıcalı, elinde çayı, Derin Talu'nun "Guys annem tatilde olduğu için Matchaa içemiyorum so sad, so sad" dediği anları birebir taklit etti.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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