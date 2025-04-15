Metroda Siya Siyabend'in Hayyam Şarkısını Duyan Didem Soydan'dan Ülke Gündemine Olay Gönderme!

'Şu dönemde kıymeti benim için iyice arşa çıkan “İstanbul Hatırası “ filminden kalbimize hançer atan Siya Siyabend’e selam olsun bu vesile filmi şiddetle tavsiye ederim yönetmenine ayrıca selam ve sevgi @fatih_bombero 🫡 Metroda bu şarkıyı bize duyurup tekrar bir umut salan sanatçı arkadaşıma ayrıca selam 🫡 #siyasiyabend

Şarkı “ Hayyam'

“Hiç hiçbir şeyi bilmiyorlar, bilmek istemiyorlar

Hiç hiçbir şeyi görmüyorlar, görmek istemiyorlar

Şu cahillere bak, dünyanın sahibi onlar

Şu cahillere bak, dünyanın hakimi onlar

Onlardan değilsen eğer, sana zalim derler

Onlara aldırma HAYYAM! Dostum Dostum!'

notunu düştüğü paylaşımıyla ülke gündemine olay bir gönderme de daha bulundu.