Metroda Siya Siyabend'in Hayyam Şarkısını Duyan Didem Soydan'dan Ülke Gündemine Olay Gönderme!
İmamoğlu süreci başladığı ilk günden beri tepkisini ortaya koyan ünlü model Didem Soydan, metroda denk geldiği 'Hayyam' şarkısını kayda aldı.
Ülke gündemine de bomba bir göndermede bulundu. Buyurun, detaylara beraber bakalım!
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Fiziği ve güzelliğiyle her paylaşımında dikkat çeken ünlü model Didem Soydan, son günlerde ülke gündemine dair verdiği tepkilerle gündeme geliyor biliyorsunuz.
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Geçtiğimiz saatlerde Instagram hesabından yeni bir video paylaşan Didem Soydan, metroda denk geldiği sanatçıyı överken bir film bir de şarkı öne çıkardı.
İşte o anlar:
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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