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Metroda Siya Siyabend'in Hayyam Şarkısını Duyan Didem Soydan'dan Ülke Gündemine Olay Gönderme!

Metroda Siya Siyabend'in Hayyam Şarkısını Duyan Didem Soydan'dan Ülke Gündemine Olay Gönderme!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
15.04.2025 - 09:41

İmamoğlu süreci başladığı ilk günden beri tepkisini ortaya koyan ünlü model Didem Soydan, metroda denk geldiği 'Hayyam' şarkısını kayda aldı. 

Ülke gündemine de bomba bir göndermede bulundu. Buyurun, detaylara beraber bakalım!

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Fiziği ve güzelliğiyle her paylaşımında dikkat çeken ünlü model Didem Soydan, son günlerde ülke gündemine dair verdiği tepkilerle gündeme geliyor biliyorsunuz.

Fiziği ve güzelliğiyle her paylaşımında dikkat çeken ünlü model Didem Soydan, son günlerde ülke gündemine dair verdiği tepkilerle gündeme geliyor biliyorsunuz.

Sürecin başladığı ilk günden bu yana Ekrem İmamoğlu'na desteğini net bir şekilde ortaya koyan Didem Soydan, İmamoğlu'nun tutuklandığı akşam soluğu Saraçhane'de almıştı. 

Tüketim boykotuna katıldığını ve devam edeceğini de her fırsatta dile getiren Didem Soydan, geçtiğimiz günlerde de boykotu bir hayat duruşu olarak benimsediğini söylemiş, dünden bugüne sonuç veren tüm boykotlarını tek tek anlatmıştı.

Kaçıranlar için tüm detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Geçtiğimiz saatlerde Instagram hesabından yeni bir video paylaşan Didem Soydan, metroda denk geldiği sanatçıyı överken bir film bir de şarkı öne çıkardı.

Geçtiğimiz saatlerde Instagram hesabından yeni bir video paylaşan Didem Soydan, metroda denk geldiği sanatçıyı överken bir film bir de şarkı öne çıkardı.

'Şu dönemde kıymeti benim için iyice arşa çıkan “İstanbul Hatırası “ filminden kalbimize hançer atan Siya Siyabend’e selam olsun  bu vesile filmi şiddetle tavsiye ederim  yönetmenine ayrıca selam ve sevgi @fatih_bombero 🫡 Metroda bu şarkıyı bize duyurup tekrar bir umut salan sanatçı arkadaşıma ayrıca selam 🫡 #siyasiyabend   

Şarkı “ Hayyam' 

“Hiç hiçbir şeyi bilmiyorlar, bilmek istemiyorlar 

Hiç hiçbir şeyi görmüyorlar, görmek istemiyorlar 

Şu cahillere bak, dünyanın sahibi onlar 

Şu cahillere bak, dünyanın hakimi onlar 

Onlardan değilsen eğer, sana zalim derler 

Onlara aldırma HAYYAM! Dostum Dostum!' 

notunu düştüğü paylaşımıyla ülke gündemine olay bir gönderme de daha bulundu.

İşte o anlar:

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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