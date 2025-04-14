Ezhel'in Bağışını İade Eden Gaziler Vakfı'na Farah Zeynep Abdullah Yorumu
Ezhel'in hakaret davalarından kazandığı tazminatla TÜGŞAV'a yaptığı bağış reddedilmişti. Geçtiğimiz saatlerde Ezhel'in iadesinin yapıldığını dekontla duyuran TÜGŞAV'a Farah Zeynep Abdullah'tan bir yorum geldi.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Geçtiğimiz gün kendisine "terörist" ve "sempatizan" gibi kelimelerle hakaret edenlere dava açtığını duyuran Ezhel, davaları kazandığını açıklamıştı.
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Fakat Ezhel'e beklemediği bir yanıt geldi.
Sabah saatlerinde Ezhel'in bağışını iade ettiğini dekont paylaşarak duyuran TÜGŞAV'a bir yorum da Farah Zeynep Abdullah'tan geldi.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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