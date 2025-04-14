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Ezhel'in Bağışını İade Eden Gaziler Vakfı'na Farah Zeynep Abdullah Yorumu

Ezhel'in Bağışını İade Eden Gaziler Vakfı'na Farah Zeynep Abdullah Yorumu

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
15.04.2025 - 00:31

Ezhel'in hakaret davalarından kazandığı tazminatla TÜGŞAV'a yaptığı bağış reddedilmişti. Geçtiğimiz saatlerde Ezhel'in iadesinin yapıldığını dekontla duyuran TÜGŞAV'a Farah Zeynep Abdullah'tan bir yorum geldi. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Geçtiğimiz gün kendisine "terörist" ve "sempatizan" gibi kelimelerle hakaret edenlere dava açtığını duyuran Ezhel, davaları kazandığını açıklamıştı.

Geçtiğimiz gün kendisine "terörist" ve "sempatizan" gibi kelimelerle hakaret edenlere dava açtığını duyuran Ezhel, davaları kazandığını açıklamıştı.

Davalardan kazandığı tazminatı ise yardım kuruluşlarına bağışlayacağını açıklamıştı. 

İlk bağışını Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Kültür ve Yardımlaşma Vakfı'na yapan Ezhel, bağış yaptığını gösteren ekran görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşmış, bu bağışın ilk olduğunu ve devamının geleceğini vurgulamıştı.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Fakat Ezhel'e beklemediği bir yanıt geldi.

Fakat Ezhel'e beklemediği bir yanıt geldi.

“Bölücü terör örgütüne destek açıklamalarıyla gündeme gelen ve Türkiye Cumhuriyeti Devletine girişi yasak olan hiç kimseden bağış ve yardım kabul etmiyoruz” ifadelerine yer veren Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Kültür ve Yardımlaşma Vakfı, Ezhel'in bağışını kabul etmeyerek, iade edeceğini duyurdu.

Ezhel de vakfa teşekkür ederek yanıt vermiş, tüm şehit ve gazi ailelerini konserine davet etmişti. Ezhel'in paylaşımının detaylarından da bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Sabah saatlerinde Ezhel'in bağışını iade ettiğini dekont paylaşarak duyuran TÜGŞAV'a bir yorum da Farah Zeynep Abdullah'tan geldi.

Sabah saatlerinde Ezhel'in bağışını iade ettiğini dekont paylaşarak duyuran TÜGŞAV'a bir yorum da Farah Zeynep Abdullah'tan geldi.

Farah Zeynep Abdullah, 'Tripli sevgili gibi uzattınız, iade edeceğiz demek istediniz, açıkladınız, ok edin, iade ettik demek istediniz, tamam, ettik deyin geçin. Ne bu vakıfça diss mi atacaksınız Ezhel'e? Vakıf olarak yaptığınız zaten bir garip, Bahçeli paylaşan bir hesap olarak da sırf şovdasınız' ifadelerini kullandı.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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