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Ünlü Rapçi Ezhel, Hakaret Davalarından Kazandığı Tazminatı Yardım Kuruluşlarına Bağışladı

Ünlü Rapçi Ezhel, Hakaret Davalarından Kazandığı Tazminatı Yardım Kuruluşlarına Bağışladı

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
13.04.2025 - 23:27

Son zamanlarda yaptığı her paylaşımla gündeme oturan ünlü rapçi Ezhel, bir kesim tarafından hakarete uğramış, kendisine edilen hakaretlerle ilgili de harekete geçmişti. 

Geçtiğimiz saatlerde hakaret davalarını kazandığını açıklayan Ezhel, tazminatla ne yapacağını da açıkladı.

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İmamoğlu sürecinde gösterdiği tepkilerle öne çıkan, kiminin tepkisini çeken, kiminin de övgüsünü kazanan Ezhel gündeme oturmuştu.

İmamoğlu sürecinde gösterdiği tepkilerle öne çıkan, kiminin tepkisini çeken, kiminin de övgüsünü kazanan Ezhel gündeme oturmuştu.

Kuzey Kore örneğiyle ülkenin geldiği hali tiye alan Ezhel, 'Her lafımı çarpıtıp ağzıma sı*tınız. Biraz da gerçekten hayatınıza kastedenleri linçleyin hadi abicim!' diyerek kendisini eleştiren ve linçleyenlere tepki göstermişti.

Geçtiğimiz günlerde de, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın Ermeni kimliğini hakaret olarak kullanmasına sinirlenmiş, hem Özcan'ı hem de CHP'yi ırkçılık sebebiyle boykot edeceğini açıklamıştı.

Daha önce de, bu paylaşımları sebebiyle de dikkat çeken Ezhel, birçok kullanıcının hakaretine maruz kalmıştı.

Birkaç saat önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda açtığı hakaret davalarını kazandığını belirten Ezhel;

Birkaç saat önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda açtığı hakaret davalarını kazandığını belirten Ezhel;

Önce, 'Bana terörist, sempatizan diyenleri dava ederek para kazanmak' notunu düştüğü bir paylaşımda bulundu. 

Ardından, hakaret davalarından kazandığı tazminatı yardım kuruluşlarına bağışlayacağını duyurdu. 

İlk bağışını da Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Kültür ve Yardımlaşma Vakfı'na yaptı.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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