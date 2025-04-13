Ünlü Rapçi Ezhel, Hakaret Davalarından Kazandığı Tazminatı Yardım Kuruluşlarına Bağışladı
Son zamanlarda yaptığı her paylaşımla gündeme oturan ünlü rapçi Ezhel, bir kesim tarafından hakarete uğramış, kendisine edilen hakaretlerle ilgili de harekete geçmişti.
Geçtiğimiz saatlerde hakaret davalarını kazandığını açıklayan Ezhel, tazminatla ne yapacağını da açıkladı.
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İmamoğlu sürecinde gösterdiği tepkilerle öne çıkan, kiminin tepkisini çeken, kiminin de övgüsünü kazanan Ezhel gündeme oturmuştu.
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Birkaç saat önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda açtığı hakaret davalarını kazandığını belirten Ezhel;
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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