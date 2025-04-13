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Eski Sevgilisi Tarafından Darp Edilen Danla Bilic, Bugüne Dek Geç Kaldığı Her Kadın Çığlığı İçin Özür Diledi

Eski Sevgilisi Tarafından Darp Edilen Danla Bilic, Bugüne Dek Geç Kaldığı Her Kadın Çığlığı İçin Özür Diledi

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
13.04.2025 - 22:30

Geçtiğimiz gün ne yazık ki eski sevgilisi Berk Çetin tarafından darp ve taciz edildiğini açıklayan Danla Bilic, olay anı görüntülerinin de ortaya çıkmasının ardından kendisini eleştirenlere ateş püskürmüştü. 

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, geçtiğimiz saatlerde bugüne dek göremediği, yetişemediği ve geç kaldığı her kadın çığlığı için özür dilediği bir paylaşımda bulundu.

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Birkaç gün önce Danla Bilic, bir süre ismini beraber andığımız jokey eski sevgilisi Berk Çetin tarafından darp edildiğini açıklamıştı.

Birkaç gün önce Danla Bilic, bir süre ismini beraber andığımız jokey eski sevgilisi Berk Çetin tarafından darp edildiğini açıklamıştı.

Birkaç ay önce Berk Çetin'e uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenilen Danla Bilic, sosyal medya hesabından eski sevgilisi tarafından 'yumruklanarak' darp ve taciz edildiğini duyurmuş, 

'Yine bugün 11.04.2025 tarihinde Berk Çetin tarafından üyesi olduğum spor kulübünün içerisinde bulunan restoranda güvenlik kameralarının görüş açısında açık ve ağır şekilde yumruklanarak darp edildim. Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden aldığım darp raporu ile birlikte tekrar Aile İçi Büroya müracaat ettim.  Hukuki sürecin etkin bir şekilde ilerlemesini ve güvenliğimin sağlanmasını bekliyorum.' açıklamasında bulunmuştu.

Detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Ardından olay anını gösteren kamera kayıtları ortaya çıkmış, Berk Çetin'in avukatı aracılığıyla yaptığı yalanlama sonrasında da Danla Bilic, yüzünün halini gösteren bir paylaşımda bulunmuştu.

Ardından olay anını gösteren kamera kayıtları ortaya çıkmış, Berk Çetin'in avukatı aracılığıyla yaptığı yalanlama sonrasında da Danla Bilic, yüzünün halini gösteren bir paylaşımda bulunmuştu.

'Artık dayanamıyorum ve giderek artan bu şiddetle başıma bir şey gelmesini istemiyorum, hepsi bu' ifadelerini kullanan Danla Bilic'e destek çığ gibi büyürken bazı kullanıcılar da oldukça enteresan ve hadsiz yorumlarda bulunarak Danla Bilic'i eleştirmeyi tercih etmişti. 

Gördükleri karşısında nutkunun tutulduğunu söyleyen Danla Bilic, kendisine çıkanlara seslendiği bir paylaşımda da bulunmuştu.

O paylaşımının detaylarından da bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Geçtiğimiz saatlerde Danla Bilic'ten bir paylaşım daha geldi.

Geçtiğimiz saatlerde Danla Bilic'ten bir paylaşım daha geldi.

'Türkiye'de yaşayan her kadın gibi, bir story ile sesini duyuramayan kadınlar gibi çözmeye çalıştım. Direndim olmadı' açıklamasında bulunan Danla Bilic, kendisine tepki gösteren kullanıcılara seslendi ve geç kaldığı her kadın çığlığı için özür diledi. 

'Özür dilerim görmediğim, göremediğim, geç gördüğüm her kadın için. Her konuya vallahi yetmeye çalıştım, bazen görmedim, geç kaldım yargılandım, yetemediğim her şey için bile özür dilerim. Buradayım. Varım yoğum sizinle. Ben şanslıydım, sayenizde sesimi duyurdum. Şansımı sizin için kullanmaktan kimse beni alıkoyamayacak' dedi.

Ardından, Sinem Çetin ve Hacer Çağla Çetinalp için adalet çağrısında bulundu.

Ardından, Sinem Çetin ve Hacer Çağla Çetinalp için adalet çağrısında bulundu.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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