Eski Sevgilisi Tarafından Darp Edilen Danla Bilic, Bugüne Dek Geç Kaldığı Her Kadın Çığlığı İçin Özür Diledi

Geçtiğimiz gün ne yazık ki eski sevgilisi Berk Çetin tarafından darp ve taciz edildiğini açıklayan Danla Bilic, olay anı görüntülerinin de ortaya çıkmasının ardından kendisini eleştirenlere ateş püskürmüştü.

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, geçtiğimiz saatlerde bugüne dek göremediği, yetişemediği ve geç kaldığı her kadın çığlığı için özür dilediği bir paylaşımda bulundu.