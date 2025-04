Eski Sevgilisi Tarafından Darp Edilen Danla Bilic, Bugüne Dek Geç Kaldığı Her Kadın Çığlığı İçin Özür Diledi

'Türkiye'de yaşayan her kadın gibi, bir story ile sesini duyuramayan kadınlar gibi çözmeye çalıştım. Direndim olmadı' açıklamasında bulunan Danla Bilic, kendisine tepki gösteren kullanıcılara seslendi ve geç kaldığı her kadın çığlığı için özür diledi.

'Özür dilerim görmediğim, göremediğim, geç gördüğüm her kadın için. Her konuya vallahi yetmeye çalıştım, bazen görmedim, geç kaldım yargılandım, yetemediğim her şey için bile özür dilerim. Buradayım. Varım yoğum sizinle. Ben şanslıydım, sayenizde sesimi duyurdum. Şansımı sizin için kullanmaktan kimse beni alıkoyamayacak' dedi.