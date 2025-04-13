Eski Sevgilisi Tarafından Darp Edilen Danla Bilic, Bugüne Dek Geç Kaldığı Her Kadın Çığlığı İçin Özür Diledi
Geçtiğimiz gün ne yazık ki eski sevgilisi Berk Çetin tarafından darp ve taciz edildiğini açıklayan Danla Bilic, olay anı görüntülerinin de ortaya çıkmasının ardından kendisini eleştirenlere ateş püskürmüştü.
Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, geçtiğimiz saatlerde bugüne dek göremediği, yetişemediği ve geç kaldığı her kadın çığlığı için özür dilediği bir paylaşımda bulundu.
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Birkaç gün önce Danla Bilic, bir süre ismini beraber andığımız jokey eski sevgilisi Berk Çetin tarafından darp edildiğini açıklamıştı.
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Ardından olay anını gösteren kamera kayıtları ortaya çıkmış, Berk Çetin'in avukatı aracılığıyla yaptığı yalanlama sonrasında da Danla Bilic, yüzünün halini gösteren bir paylaşımda bulunmuştu.
Geçtiğimiz saatlerde Danla Bilic'ten bir paylaşım daha geldi.
Ardından, Sinem Çetin ve Hacer Çağla Çetinalp için adalet çağrısında bulundu.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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