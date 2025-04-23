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Özgür Özel'in Konuşması Bitti, Halk Barikatı Yıkarak Anıtkabir'e Yürüyüşe Geçti

Özgür Özel'in Konuşması Bitti, Halk Barikatı Yıkarak Anıtkabir'e Yürüyüşe Geçti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
23.04.2025 - 17:41

CHP'nin çağrısıyla 23 Nisan'da Ulus'taki 1.Meclis!te toplanan halk Anıtkabir'e yürümek istemişti. Ancak Valilik,kitleye Keçiören'deki Kalaba Meydanı'nı adres göstermişti. Uzun uğraşlar sonunda 1.Meclis'te toplanan halka Özgür Özel seslendi. Özel, yaptığı konuşmada halka Anıtkabir'i adres gösterdi ve halk sel olup barikatı yıktı.

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Özgür Özel, halka seslenirken Valilik kararını eleştirdi.

Özgür Özel, halka seslenirken Valilik kararını eleştirdi.

Özgür Özel, 'Dün akşam Valilik bir yazı yollayarak bunu yapamayacağımızı, yürüyemeyeceğimizi söyledi. Valinin suçu yok, arada kalmış. Bir yanda Mustafa Kemal'in askerleri, bir yanda cuntanın kurşun askerleri. Biz toplanacağız Ata'ya yürüyeceğiz deyince bundan rahatsız olan birileri Vali'ye Emniyet Müdürü'ne baskı yapıyor.' dedi.

Özgür Özel, halka "barikatı yıkın" dedi ve halk sel olup Anıtkabir'e yürümeye başladı.

Özgür Özel, halka "barikatı yıkın" dedi ve halk sel olup Anıtkabir'e yürümeye başladı.

Özgür Özel, 'Sizden ricam, her biri vatanın evladı, her biri aile babası annesi, aslında çocuğu atanamayan öğretmen polislerimiz, her meslekten... Onları incitmeden ama önünüze konulan barikatı da asla asla dinlemeden sel oluyoruz Anıtkabir'e akıyoruz. Buyrun bakalım' dedi. Bu sözlerin ardından halk barikata yüklenerek barikatı aştı ve Anıtkabir'e kortej halinde yürüyüş başladı.

Barikatın aşıldığı anlar kameralara böyle yansıdı:

Özgür Özel'den Erdoğan'a mesaj...

Özgür Özel'den Erdoğan'a mesaj...

Özgür Özel kortejde yaptığı konuşmada halkın barikatı aşarak yürümesine engel koymak isteyenlere 'akıl tutulması yaşıyorlar' dedi. Özel, 'Erdoğan eskiden kazandıklarıyla övünüyordu, şimdi her gün bir yenilgi alıyor' dedi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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