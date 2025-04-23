Özgür Özel'in Konuşması Bitti, Halk Barikatı Yıkarak Anıtkabir'e Yürüyüşe Geçti
CHP'nin çağrısıyla 23 Nisan'da Ulus'taki 1.Meclis!te toplanan halk Anıtkabir'e yürümek istemişti. Ancak Valilik,kitleye Keçiören'deki Kalaba Meydanı'nı adres göstermişti. Uzun uğraşlar sonunda 1.Meclis'te toplanan halka Özgür Özel seslendi. Özel, yaptığı konuşmada halka Anıtkabir'i adres gösterdi ve halk sel olup barikatı yıktı.
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Özgür Özel, halka seslenirken Valilik kararını eleştirdi.
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Özgür Özel, halka "barikatı yıkın" dedi ve halk sel olup Anıtkabir'e yürümeye başladı.
Barikatın aşıldığı anlar kameralara böyle yansıdı:
Özgür Özel'den Erdoğan'a mesaj...
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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