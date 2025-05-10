PKK'nın 'Fesih Kongresi' Sonrası Özel'den İlk Açıklama: ''Terörsüz Türkiye'ye 'Evet' Diyoruz, Ben Garantörüm''
'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinglerinin beşincisi rotası Van oldu. Burada konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Van Valisi Ozan Balcı'yı hedef aldı. Özel, Balcı'ya seslenerek, ''Vali efendi, valiliğini bil. Otur oturduğun yerde otur!'' dedi.
PKK'nın dünkü 'fesih kongresi' hakkında da konuşan Özel, ''Terörsüz Türkiye'ye 'evet' diyoruz, silahların bırakılmasını bekliyoruz'' dedi.
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Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu için düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin beşincisi Van’da yapılıyor.
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Van Valisi Ozan Balcı'yı hedef alan Özgür Özel şunları söyledi:
PKK'nın dünkü "fesih kongresi" hakkında da konuşan Özel, ''Terörsüz Türkiye'ye 'evet' diyoruz, silahların bırakılmasını bekliyoruz'' dedi. ''Bu sürecin garantörü biziz'' diyen Özel, son olarak şu ifadeleri kullandı:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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