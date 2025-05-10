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PKK'nın 'Fesih Kongresi' Sonrası Özel'den İlk Açıklama: ''Terörsüz Türkiye'ye 'Evet' Diyoruz, Ben Garantörüm''

PKK'nın 'Fesih Kongresi' Sonrası Özel'den İlk Açıklama: ''Terörsüz Türkiye'ye 'Evet' Diyoruz, Ben Garantörüm''

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
10.05.2025 - 13:53

'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinglerinin beşincisi rotası Van oldu. Burada konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Van Valisi Ozan Balcı'yı hedef aldı. Özel, Balcı'ya seslenerek, ''Vali efendi, valiliğini bil. Otur oturduğun yerde otur!'' dedi.

PKK'nın dünkü 'fesih kongresi' hakkında da konuşan Özel, ''Terörsüz Türkiye'ye 'evet' diyoruz, silahların bırakılmasını bekliyoruz'' dedi.

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Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu için düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin beşincisi Van’da yapılıyor.

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu için düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin beşincisi Van’da yapılıyor.

Saat 12.45 gibi parti otobüsünün üstüne çıkan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yurttaşı selamlayarak konuşmasına başladı.

Van Valisi Ozan Balcı'yı hedef alan Özgür Özel şunları söyledi:

Van Valisi Ozan Balcı'yı hedef alan Özgür Özel şunları söyledi:

''İnada karşı kendi iradelerini asla sakatlamamışlar. Oyu bırakın bu baskılardan sinmek, geri adım atmak, arttırarak %56'yla Sayın Abdullah Zeydan'ı ve Neslihan Şedal'ı Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanlığı'na seçmişlerdir.

Ancak ancak bu milleti tanımaz, Kürde düşman, Kürt'ün iradesine düşman irade yine üçüncü kez Van Büyükşehir'e kayyum atamış, kendi adayını seçmeyenlere atadığı valiyi kayyum olarak dayatmıştır.

Güvenlik, valinin valiliğine sözüm yok. Emniyet tedbirlerine sözüm yok. Ancak valinin siyasetine sözüm var. Bir atanmış ve şu anda ayrıca Van'ın iradesine kayyum atanmış kişi bu meydana gelinmemesi için, gelinirse şöyle olur, böyle olur diye ricalar, örtülü tehditler, kulak çekmeler, mesaj vermeler... Vali efendi, valiliğini bil. Otur oturduğun yerde otur!''

''Biz meydanlarda, sadece Ekrem Başkan'ı CHP'lilerin özgürlüklerini değil hangi siyasi görüşten olursa olsun tüm siyasi tutsakların özgür bırakılmasını talep ediyoruz. Selahattin Demirtaş'ın özgürlüğünü de savunuyoruz. Van Demirtaş'ı ayrı sever. Selam olsun Selahattin Başkan'a'' diyen Özgür Özel sözlerine şöyle devam etti: 

''Ancak sadece Selahattin Başkan değil tutuklu belediye başkanlarının, Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ'ın da özgürlüğünü savunuyoruz.

Saraçhane'ye çıktığımızda DEM'li gençler de Zaferli gençler de oradaydılar. Ama yukarıda biri vardı. İkisinin de başkanını o almıştı. İkisi de kaybediyor hep o kazanıyordu. Bu oyunu bozmak için şöyle haykırdık. Kurtuluş Yok Tek Başına Ya Hep Beraber Ya Hiçbirimiz.

Buradan AK Partili gençlere de sesleniyorum. Bu demokrasi meydanında AK Parti’ye de MHP’ye de ihtiyaç var. Demokrasiye ihtiyaç var. Biz darbeye karşıyız. Biz demokratik siyasetin arkasındayız.''

PKK'nın dünkü "fesih kongresi" hakkında da konuşan Özel, ''Terörsüz Türkiye'ye 'evet' diyoruz, silahların bırakılmasını bekliyoruz'' dedi. ''Bu sürecin garantörü biziz'' diyen Özel, son olarak şu ifadeleri kullandı:

PKK'nın dünkü "fesih kongresi" hakkında da konuşan Özel, ''Terörsüz Türkiye'ye 'evet' diyoruz, silahların bırakılmasını bekliyoruz'' dedi. ''Bu sürecin garantörü biziz'' diyen Özel, son olarak şu ifadeleri kullandı:

''Çözüm süreci bile diyemedikleri süreçle ilgili bir şey söyleyeyim. Sırrı Başkan anlattığında bunun adına ne diyeceğiz dedim. Vallahi bir şey demedik dedi. Geçen sefer önce çözüm seçim sonra barış dedik olmadı. Şimdi önce barış sonra çözüm diyoruz dedi.

Dedi ki bu sürecin garantörü biziz. Şimdi öyle günlerden geçiyoruz ki. Bu topraklar çok fırtınalardan geçti. Adaletsizliğin vurduğu kadar bu coğrafyayı hiçbir şey vurmadı. Biz Kürt meselesini inkar edenlerden hiç olmadık. Bu sorunun var olduğunu savunduk. En başından beri samimi şeffaf, Meclis zemininde çözülmesi gerektiğini, bu süreçte zarar gören herkesin ortak mutabakatıyla anaların gözyaşının dinmesini savunduk. Ömrünü barış yolunda harcayan Sırrı Süreyya Önder’i şöyle bir kuvvetli alkışlayalım.

Dedik ki Kürtleri Türkiye’yi kendi devletleri olarak, uğrunda dedelerinin can verdiği devleti, demokratik, atılması gereken hangi adım varsa bu adımların hepsini hep birlikte atacağız.

Biz terörün durmasını savunuyoruz. Terörsüz Türkiye’ye evet diyoruz. Bugünlerde beklenen terör örgütünün silah bıraktığı haberini sonuna kadar destekliyoruz. Meclis zemininde bugün Kürtlerin kendisini eşit hissetmediği, eksik uygulamaları düzeltecek adımların hep birlikte atılmasını, en başta kayyum uygulamasının son bulmasını, siyasi tutsakların özgür kalmasını bekliyoruz. Buna evet demeyen bu sürecin dışındadır. Gözyaşının dinmesini canı gönülden savunanlarız.

Sırrı Başkana sözümüz var. Bu süreç akamete uğrarsa, Kürtleri verdikleri sözleri tutmazlarsa da biz eninde sonunda iktidar olacağız, Türk ve Kürt’ün kardeşliğini mutlaka kuracağız.''

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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