Ebeveynler Dikkat! Ticaret Bakanlığı İki Ürünü İfşa Etti: Satışı Yasaklandı
Ticaret Bakanlığı, iki adet ürünü ifşa etti. Yapılan denetimlerde usulsüzlük tespit edilen oyuncak araba ile oda kokusu hakkında karar verildi. İki ürünün satışı yasaklandı ve piyasadan toplatılmasına karar verildi.
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Ticaret Bakanlığı denetimlerine devam ederken yeni bir gelişme yaşandı.
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Tespit edilen ürünler arasında oyuncak araba ile oda kokusu var.
Bu oda kokusu yanık ve yaralanmaya neden olabilir.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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