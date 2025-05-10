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Ebeveynler Dikkat! Ticaret Bakanlığı İki Ürünü İfşa Etti: Satışı Yasaklandı

Ebeveynler Dikkat! Ticaret Bakanlığı İki Ürünü İfşa Etti: Satışı Yasaklandı

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
10.05.2025 - 13:08

Ticaret Bakanlığı, iki adet ürünü ifşa etti. Yapılan denetimlerde usulsüzlük tespit edilen oyuncak araba ile oda kokusu hakkında karar verildi. İki ürünün satışı yasaklandı ve piyasadan toplatılmasına karar verildi.

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Ticaret Bakanlığı denetimlerine devam ederken yeni bir gelişme yaşandı.

Ticaret Bakanlığı denetimlerine devam ederken yeni bir gelişme yaşandı.

Halk sağlığını tehdit eden ürünlere karşı harekete geçen Ticaret Bakalığı, denetimlerde iki ürün tespit etti. Laboratuvar testlerine göre iki ürünün piyasaya arzının yasaklanması ve toplatılmasına karar verdi.

Tespit edilen ürünler arasında oyuncak araba ile oda kokusu var.

Tespit edilen ürünler arasında oyuncak araba ile oda kokusu var.

Serra Plastik'in ürettiği oyuncak arabada sınır değerlerin üzerinde fitalat tespit edildi. Fitalat kanserojen maddeler arasında yer alıyor ve kısırlığa neden oluyor.

Bu oda kokusu yanık ve yaralanmaya neden olabilir.

Bu oda kokusu yanık ve yaralanmaya neden olabilir.

Kırşan Kozmetik'e ait Bambu Model Viole & More Bambu Reed Diffuser adlı ürün de sağlık riski, yanıklar ve yaralanmalara neden olacağından dolayı piyasaya satışı yasaklandı ve toplatılma kararı alındı.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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