Sağlık Bakanlığı'ndan Bebekler İçin Yeni Düzenleme: Yenidoğan İçin Araba Koltuğu Şartı Getiriliyor
Sağlık Bakanlığı, yenidoğan servislerinden taburcu olacak bebekler için yeni kurallar getirmeye hazırlanıyor. Bakanlık bunun için adımlarını attı. NTV'den Melis Sander'in haberine göre, Taburcu olacak bebeklerin hastaneden evlerine araba koltuğu ile gitme şartı için harekete geçildi.
Bebeği araba koltuğuna nasıl oturtulacağını öğrenmeden taburcu işlemleri gerçekleşmeyecek.
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Sağlık Bakanlığı "Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Hasta Kabul ve Taburculuk Kriterleri Protokolü" hazırladı.
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Bebeği araba koltuğuna nasıl oturtulacağını öğrenmeden taburcu işlemleri gerçekleşmeyecek.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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