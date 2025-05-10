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Sağlık Bakanlığı'ndan Bebekler İçin Yeni Düzenleme: Yenidoğan İçin Araba Koltuğu Şartı Getiriliyor

Sağlık Bakanlığı'ndan Bebekler İçin Yeni Düzenleme: Yenidoğan İçin Araba Koltuğu Şartı Getiriliyor

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
10.05.2025 - 10:14

Sağlık Bakanlığı, yenidoğan servislerinden taburcu olacak bebekler için yeni kurallar getirmeye hazırlanıyor. Bakanlık bunun için adımlarını attı. NTV'den Melis Sander'in haberine göre, Taburcu olacak bebeklerin hastaneden evlerine araba koltuğu ile gitme şartı için harekete geçildi.

Bebeği araba koltuğuna nasıl oturtulacağını öğrenmeden taburcu işlemleri gerçekleşmeyecek.

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Sağlık Bakanlığı "Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Hasta Kabul ve Taburculuk Kriterleri Protokolü" hazırladı.

Sağlık Bakanlığı "Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Hasta Kabul ve Taburculuk Kriterleri Protokolü" hazırladı.

Otomobili olan çiftler için yenidoğan servisinin çıkışında araba koltuğu şartı zorunlu hale getiriliyor.

NTV'den Melis Sander'in haberine göre, Protokolde yer alan şartlar şöyle:

36-37 haftalık civarında ve akut yaşamsal sorunları ortadan kalkmış olacak. 

Yeterli ve uygun şekilde beslenecek. Yeterli kilo alımı olacak. Rutin tarama programları tamamlanmış olacak. İşitme taraması yapılacak.

Topuk kanı tarama testleri yapılacak. 

Rutin aşılama programı uygulanacak ya da aile sağlığı merkezi ile iletişim kurularak randevu oluşturulacak. 

Araba koltuğu testinden geçmiş olacak.

Bebeği araba koltuğuna nasıl oturtulacağını öğrenmeden taburcu işlemleri gerçekleşmeyecek.

Bebeği araba koltuğuna nasıl oturtulacağını öğrenmeden taburcu işlemleri gerçekleşmeyecek.

Çiftlere bebeğin nasıl oturtulacağı konusunda eğitimler verilecek. 

Koltuk arabanın gidiş yönünün tersi yönde ve arka koltuğa yerleştirilecek, yanında yüz-yüze takip eden bir erişkin bulunmasına dikkat edilecek.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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