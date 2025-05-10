Sağlık Bakanlığı'ndan Bebekler İçin Yeni Düzenleme: Yenidoğan İçin Araba Koltuğu Şartı Getiriliyor

Sağlık Bakanlığı, yenidoğan servislerinden taburcu olacak bebekler için yeni kurallar getirmeye hazırlanıyor. Bakanlık bunun için adımlarını attı. NTV'den Melis Sander'in haberine göre, Taburcu olacak bebeklerin hastaneden evlerine araba koltuğu ile gitme şartı için harekete geçildi.

Bebeği araba koltuğuna nasıl oturtulacağını öğrenmeden taburcu işlemleri gerçekleşmeyecek.