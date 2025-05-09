onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Bugün Erişime Açıldı! Kira Sözleşmesinde Yeni Dönem: E-Devlet’e Yeni Özellik

Bugün Erişime Açıldı! Kira Sözleşmesinde Yeni Dönem: E-Devlet’e Yeni Özellik

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
09.05.2025 - 16:47

E-Devlet’e gelen yeni bir özellik ev sahiplerini ve kiracıları yakından ilgilendiriyor. Kira sözleşmelerinin e-Devlet üzerinden hazırlanmasına ilişkin hizmet, bugün itibarıyla emlakçıların da kullanımına açıldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kira sözleşmelerinde yeni dönem başlıyor.

Kira sözleşmelerinde yeni dönem başlıyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kira sözleşmelerinin e-Devlet Kapısı üzerinden yapılmasına yönelik çalışmaların ilk aşamasını Kasım 2024'te tamamlamıştı.

e-Devlet'ten kira sözleşmesi hizmeti bugün emlakçılar için de açıldı. Artık e-Devlet'te "Kira Sözleşmesi İşlemleri" bölümünden hazırlanan sözleşme kiracı tarafından onaylanabilecek.

e-Devlet'ten kira sözleşmesi hizmeti bugün emlakçılar için de açıldı. Artık e-Devlet'te "Kira Sözleşmesi İşlemleri" bölümünden hazırlanan sözleşme kiracı tarafından onaylanabilecek.

Hizmet üzerinden oluşturulan kira sözleşmeleri için zaman damgalı 'barkodlu belge' oluşturularak, e-Devlet Kapısı üzerinden belge doğrulama işlemi de yapılabiliyor.

Yeni düzenle birlikte kira artış oranı, kiracının güvenirliği ve meskende kaç yıldır oturduğu gibi bilgilerin Bakanlık tarafından tespit edilebileceğini söyleyen Tüm Emlak Danışmanları Birliği (TEDB) Başkanı Hakan Akçam, 'Gayrimenkul sahipleri, emlak danışmanına Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün sisteminden yetki verebilecek. Emlak danışmanı da aldığı yetkiyle, kontratı kiracı adayına elektronik ortamda ulaştırabilecek. Kira kontratı oluşturan emlak danışmanı, barkodlu belge çıkarabilecek. Dolayısıyla, emlak danışmanları mülk sahipleri ile kiracıları bir araya getirerek mesleğini resmi olarak icra edecek' dedi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın