Bugün Erişime Açıldı! Kira Sözleşmesinde Yeni Dönem: E-Devlet’e Yeni Özellik

Hizmet üzerinden oluşturulan kira sözleşmeleri için zaman damgalı 'barkodlu belge' oluşturularak, e-Devlet Kapısı üzerinden belge doğrulama işlemi de yapılabiliyor.

Yeni düzenle birlikte kira artış oranı, kiracının güvenirliği ve meskende kaç yıldır oturduğu gibi bilgilerin Bakanlık tarafından tespit edilebileceğini söyleyen Tüm Emlak Danışmanları Birliği (TEDB) Başkanı Hakan Akçam, 'Gayrimenkul sahipleri, emlak danışmanına Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün sisteminden yetki verebilecek. Emlak danışmanı da aldığı yetkiyle, kontratı kiracı adayına elektronik ortamda ulaştırabilecek. Kira kontratı oluşturan emlak danışmanı, barkodlu belge çıkarabilecek. Dolayısıyla, emlak danışmanları mülk sahipleri ile kiracıları bir araya getirerek mesleğini resmi olarak icra edecek' dedi.