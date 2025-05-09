Bakan Vedat Işıkhan Canlı Yayında Açıkladı: 7 Bin Çift Aldıkları Emeklilik Maaşını Geri Ödeyecek

Emekli maaşı alabilmek için boşananlara kötü haber geldi. Canlı yayında konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 'Sadece hileli boşanmalar üzerinden yapılan incelemelerde 9 bin sahte boşanma yoluyla yetim aylığı alındığı tespit edildi. 7 bin 400'ü ile ilgili ödenen rakamların faiziyle geri alınması için işlem başlattık ve savcılığa suç duyurusunda bulunduk' dedi.