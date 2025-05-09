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Bakan Vedat Işıkhan Canlı Yayında Açıkladı: 7 Bin Çift Aldıkları Emeklilik Maaşını Geri Ödeyecek

Bakan Vedat Işıkhan Canlı Yayında Açıkladı: 7 Bin Çift Aldıkları Emeklilik Maaşını Geri Ödeyecek

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
09.05.2025 - 14:24

Emekli maaşı alabilmek için boşananlara kötü haber geldi. Canlı yayında konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 'Sadece hileli boşanmalar üzerinden yapılan incelemelerde 9 bin sahte boşanma yoluyla yetim aylığı alındığı tespit edildi. 7 bin 400'ü ile ilgili ödenen rakamların faiziyle geri alınması için işlem başlattık ve savcılığa suç duyurusunda bulunduk' dedi.

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Emekli maaşı iptal edilenlerin sayısı açıklandı. SGK, sahte emeklilikle mücadele için harekete geçti.

Emekli maaşı iptal edilenlerin sayısı açıklandı. SGK, sahte emeklilikle mücadele için harekete geçti.

Hileli bir şekilde emekli olmuş kişiye yapılmış ödemeler 10 yıl geriye dönük olarak ve faiziyle birlikte isteniyor.

Katıldığı bir televizyon programında konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sahte emeklilik hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Katıldığı bir televizyon programında konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sahte emeklilik hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Canlı yayında konuşan Bakan Işıkhan 'Geçen yıl 1 milyona yakın risk analizine dayalı denetim gerçekleştirildi. Sadece hileli boşanmalar üzerinden yapılan incelemelerde 9 bin sahte boşanma yoluyla yetim aylığı alındığı tespit edildi. 7 bin 400'ü ile ilgili ödenen rakamların faiziyle geri alınması için işlem başlattık ve savcılığa suç duyurusunda bulunduk' dedi.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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