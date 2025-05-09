Bakan Vedat Işıkhan Canlı Yayında Açıkladı: 7 Bin Çift Aldıkları Emeklilik Maaşını Geri Ödeyecek
Emekli maaşı alabilmek için boşananlara kötü haber geldi. Canlı yayında konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 'Sadece hileli boşanmalar üzerinden yapılan incelemelerde 9 bin sahte boşanma yoluyla yetim aylığı alındığı tespit edildi. 7 bin 400'ü ile ilgili ödenen rakamların faiziyle geri alınması için işlem başlattık ve savcılığa suç duyurusunda bulunduk' dedi.
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Emekli maaşı iptal edilenlerin sayısı açıklandı. SGK, sahte emeklilikle mücadele için harekete geçti.
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Katıldığı bir televizyon programında konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sahte emeklilik hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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