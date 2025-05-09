Vatikan Tarihinde Bir İlk Gerçekleşmişti: ABD'li Yeni Papa 14. Leo’nun Maaşı Belli Oldu

Vatikan konut, yiyecek, ulaşım ve hatta sağlık sigortası gibi masrafları karşılıyor.

Papa Francis maaş almayıp sadece masraflar ve sigorta tekliflerini kabul etmişti. Yeni Papa 14. Leo'nun maaşı kabul edip etmeyeceği ise merak konusu oldu.