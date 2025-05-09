onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Vatikan Tarihinde Bir İlk Gerçekleşmişti: ABD'li Yeni Papa 14. Leo’nun Maaşı Belli Oldu

Vatikan Tarihinde Bir İlk Gerçekleşmişti: ABD'li Yeni Papa 14. Leo’nun Maaşı Belli Oldu

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
09.05.2025 - 17:45

Papa Francesco'nun ölümü sonrası 267'nci papa dün seçildi. Yeni papa 69 yaşındaki ABD'li Kardinal Robert Prevost oldu. Yeni Papa 14. Leo’nun maaşı belli oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yeni Papa 14. Leo’nun bu maaşı kabul edip etmeyeceği merak konusu oldu. Önceki Papa Francis maaş almayı reddetmişti.

Yeni Papa 14. Leo’nun bu maaşı kabul edip etmeyeceği merak konusu oldu. Önceki Papa Francis maaş almayı reddetmişti.

Kardinaller dün yaptıkları üçüncü oylamada yeni Papa'yı seçti. Vatikan'daki Sistine Şapeli'nin bacasından yeni papa belirlendiğini ilan eden 'beyaz duman' yükseldi. Katoliklerin yeni papası 69 yaşındaki ABD'li Kardinal Robert Prevost oldu.

Yeni Papa, 14. Leo ismini seçti ve tarihteki ilk ABD'li Papa oldu.

Yeni seçilen Papa 14. Leo'nun (Robert Francis Prevost) maaşı 2.150 sterlin olarak açıklandı. Bu, İngiltere'nin ortalama aylık ücreti olan 2.460 sterlinden çok daha az bir ücret.

Yeni seçilen Papa 14. Leo'nun (Robert Francis Prevost) maaşı 2.150 sterlin olarak açıklandı. Bu, İngiltere'nin ortalama aylık ücreti olan 2.460 sterlinden çok daha az bir ücret.

Vatikan konut, yiyecek, ulaşım ve hatta sağlık sigortası gibi masrafları karşılıyor.

Papa Francis maaş almayıp sadece masraflar ve sigorta tekliflerini kabul etmişti. Yeni Papa 14. Leo'nun maaşı kabul edip etmeyeceği ise merak konusu oldu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın