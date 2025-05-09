Vatikan Tarihinde Bir İlk Gerçekleşmişti: ABD'li Yeni Papa 14. Leo’nun Maaşı Belli Oldu
Papa Francesco'nun ölümü sonrası 267'nci papa dün seçildi. Yeni papa 69 yaşındaki ABD'li Kardinal Robert Prevost oldu. Yeni Papa 14. Leo’nun maaşı belli oldu.
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Yeni Papa 14. Leo’nun bu maaşı kabul edip etmeyeceği merak konusu oldu. Önceki Papa Francis maaş almayı reddetmişti.
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Yeni seçilen Papa 14. Leo'nun (Robert Francis Prevost) maaşı 2.150 sterlin olarak açıklandı. Bu, İngiltere'nin ortalama aylık ücreti olan 2.460 sterlinden çok daha az bir ücret.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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