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Mehmet Ali Erbil'in Eski Sevgilisiyle Başı Dertte: Mahkemeden Karar Çıktı

Mehmet Ali Erbil'in Eski Sevgilisiyle Başı Dertte: Mahkemeden Karar Çıktı

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
10.05.2025 - 12:14

Mehmet Ali Erbil'in defalarca kez ayrılıp barıştığı ve kendisinden 40 yaş küçük olan eski sevgilisi Gülseren Ceylan ile arasında sular durulmuyor. Ceylan'a mahkemeden kötü haber geldi. Erbil, Gülseren Ceylan hakkında ikinci kez uzaklaştırma kararı aldırdı.

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Mehmet Ali Erbil, Gülseren Ceylan ile imam nikahı kıydıklarını katıldığı bir televizyon programında söylemişti.

Mehmet Ali Erbil, Gülseren Ceylan ile imam nikahı kıydıklarını katıldığı bir televizyon programında söylemişti.

Olaylı bir şekilde ayrılan çift, bu sefer de mahkemelik oldu. 

Ayrılık sonrası sessizliğini bozan Gülseren Ceylan, 'Kız arkadaşıma yazıldı, evde hizmetçiyi taciz etti, evde arkadaş ortamında para karşılığı kumar oynanıyordu. Hatta bir kumar gecesinde, arkadaşlarıyla birlikte bir genç kızı çırılçıplak soyup eğlence malzemesi haline getirdiler. Hizmetçi, ayağımı ovarken bazı uygunsuz davranışlarda bulunduklarını itiraf etti. Ne yaptığını siz anlayın artık... Öyle basit bir şey değil, ısırmış bile. Bu durumu bizzat kendi ağzından duyunca adeta delirdim. Ağabeyin, benim yanımdayken tuvalete giderken hiç çekinmeden pantolonunu indiriyordu. Zaten ailenizin tüm saygısızlıklarına şahit oldum. Aldatılmayı affettim ama kimse affetmemeli. Devleti dolandırdı, evdeyken hizmetçiyi kandırdı. Arkadaşıma da mesaj atarak uygunsuz teklifler yaptı. Bana fiziksel şiddet uyguladı. Bu durumu herkesin bilmesini istiyorum. Bana şiddet uyguladı ama ben de izin verdim. Yaşlı olduğu için bir şey yapmak istemedim' demişti.

Bu ve bunun gibi açıklamaları nedeniyle Gülseren Ceylan, hakkında Mehmet Ali Erbil uzaklaştırma kararı aldırmıştı. Ancak uzaklaştırma kararına rağmen Gülseren Ceylan, Mehmet Ali Erbil'le yaşadıkları cinsel ilişki hakkında açıklamalarda bulundu.

Bu ve bunun gibi açıklamaları nedeniyle Gülseren Ceylan, hakkında Mehmet Ali Erbil uzaklaştırma kararı aldırmıştı. Ancak uzaklaştırma kararına rağmen Gülseren Ceylan, Mehmet Ali Erbil'le yaşadıkları cinsel ilişki hakkında açıklamalarda bulundu.

Gülseren Ceylan şunları söylemişti:

''Küçükken bu yatılı okulda kalıyormuş ya, millet buna senin erkeklerle bir şeyin var mı diye soruyor ya, küçükken denemişler bir erkekle bakalım ne oluyor, nasıl hissediliyor diye. Hiç birbirimizin farkında bile değildik demişti, bunu da anlattı. Sonradan düzelmiş herhalde, tabi düzeldi mi düzelmedi mi onu da bilemem. Bana gelip diyordu ki bak nasıl sapkınlıklar! Bir şey yaşarken bana diyordu ki, 'Beni arkadaşlarına anlatıyor musun?' böyle zevk alıyordu yani. Bana diyordu ki ben iki kızı birlikte görmeyi çok beğeniyorum o anlamda, ben kabul etmiyordum. Sen sapkın bir adamsın. Böyle sapkın bir adamsın! Şimdi beni dava mı etmek istiyorsun? Et. Gerçekler! İnanmak isteyen inanabilir, inanmak istemeyen inanmaz.''

İşte bu açıklama sonrası Mehmet Ali Erbil yine soluğu adliyede aldı. Erbil'in eski sevgilisi  Gülseren Ceylan hakkında açtığı davada karar çıktı. Ceylan bir ay boyunca Mehmet Ali Erbil'e yaklaşamayacak.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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