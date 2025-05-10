Mehmet Ali Erbil'in Eski Sevgilisiyle Başı Dertte: Mahkemeden Karar Çıktı
Mehmet Ali Erbil'in defalarca kez ayrılıp barıştığı ve kendisinden 40 yaş küçük olan eski sevgilisi Gülseren Ceylan ile arasında sular durulmuyor. Ceylan'a mahkemeden kötü haber geldi. Erbil, Gülseren Ceylan hakkında ikinci kez uzaklaştırma kararı aldırdı.
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Mehmet Ali Erbil, Gülseren Ceylan ile imam nikahı kıydıklarını katıldığı bir televizyon programında söylemişti.
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Bu ve bunun gibi açıklamaları nedeniyle Gülseren Ceylan, hakkında Mehmet Ali Erbil uzaklaştırma kararı aldırmıştı. Ancak uzaklaştırma kararına rağmen Gülseren Ceylan, Mehmet Ali Erbil'le yaşadıkları cinsel ilişki hakkında açıklamalarda bulundu.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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