Mehmet Ali Erbil'in Eski Sevgilisiyle Başı Dertte: Mahkemeden Karar Çıktı

Gülseren Ceylan şunları söylemişti:

''Küçükken bu yatılı okulda kalıyormuş ya, millet buna senin erkeklerle bir şeyin var mı diye soruyor ya, küçükken denemişler bir erkekle bakalım ne oluyor, nasıl hissediliyor diye. Hiç birbirimizin farkında bile değildik demişti, bunu da anlattı. Sonradan düzelmiş herhalde, tabi düzeldi mi düzelmedi mi onu da bilemem. Bana gelip diyordu ki bak nasıl sapkınlıklar! Bir şey yaşarken bana diyordu ki, 'Beni arkadaşlarına anlatıyor musun?' böyle zevk alıyordu yani. Bana diyordu ki ben iki kızı birlikte görmeyi çok beğeniyorum o anlamda, ben kabul etmiyordum. Sen sapkın bir adamsın. Böyle sapkın bir adamsın! Şimdi beni dava mı etmek istiyorsun? Et. Gerçekler! İnanmak isteyen inanabilir, inanmak istemeyen inanmaz.''

İşte bu açıklama sonrası Mehmet Ali Erbil yine soluğu adliyede aldı. Erbil'in eski sevgilisi Gülseren Ceylan hakkında açtığı davada karar çıktı. Ceylan bir ay boyunca Mehmet Ali Erbil'e yaklaşamayacak.