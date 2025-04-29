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Mehmet Ali Erbil'in Uzaklaştırma Kararı Aldırdığı Ex'i Gülseren'den Canlı Yayında Şok Cinsel Hayat Açıklaması!

Mehmet Ali Erbil'in Uzaklaştırma Kararı Aldırdığı Ex'i Gülseren'den Canlı Yayında Şok Cinsel Hayat Açıklaması!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
29.04.2025 - 11:10

Mehmet Ali Erbil'in uzaklaştırma kararı aldırdığı 40 yaş küçük eski sevgilisi Gülseren Ceylan, TikTok canlı yayınında eski Mali hakkında şok açıklamalarda bulundu. 

Cinsel hayatlarının detaylarını birçok kez ortaya döken Gülseren Ceylan, bu sefer iyice çirkinleşti. Buyurun, detaylara beraber bakalım.

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Senelerce sunduğu programlarda yaptığı bel altı espriler ve göndermelerle dikkat çeken Mehmet Ali Erbil, bugüne dek toplam 5 evlilik yaptı.

Senelerce sunduğu programlarda yaptığı bel altı espriler ve göndermelerle dikkat çeken Mehmet Ali Erbil, bugüne dek toplam 5 evlilik yaptı.

Kendisini düzenli olarak çapkınlık hikayeleri, evlenme, aldatma ve boşanma zincirlemesiyle konuştuysak da en son aşkı Gülseren Ceylan'a dek cinsel hayatının derinliklerine bu kadar inmemiştik... 

2024'ün başında kendisinden 40 yaş küçük Gülseren Ceylan'la adı anılmaya başlayan Mehmet Ali Erbil, sevgilisiyle bu sefer nikah masasına oturmadı fakat imam nikahı kıydıklarını bizzat kendisi açıklamış, tepkilere sebep olmuştu.

Bu 'fırtınalı' aşk, başladığı günden beri magazin gündeminde yer aldı. Başta birbirini yere göğe sığdıramayan çift, zaman içinde açtıkları TikTok canlı yayınlarında kulaklarımızın hiç de duymak istemediği açıklamalarda bulundu.

İşler kopma noktasına geldiğindeyse iyice çirkinleştiler. Düzenli olarak birbirini ifşa etmeye başlayan ikili, yüzyılın en çirkin "aşk hikayesine" imza attı.

İşler kopma noktasına geldiğindeyse iyice çirkinleştiler. Düzenli olarak birbirini ifşa etmeye başlayan ikili, yüzyılın en çirkin "aşk hikayesine" imza attı.

Şimdilerde Gülseren Ceylan pek dertli, ne yaşadılarsa da anlatmaya çok niyetli belki denk gelmişsinizdir. 

En son geçtiğimiz günlerde bir bahis ifşasında bulunan Gülseren Ceylan, canlı yayında yapığı bitmek bilmeyen açıklamalarıyla Mehmet Ali Erbil'in canına tak ettirmiş, uzaklaştırma kararının alınmasına vesile olmuştu.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Uzaklaştırma kararını görmezden gelen Gülseren Ceylan, geçtiğimiz saatlerde açtığı canlı yayında yine ve yeniden Mehmet Ali Erbil'le yaşadıkları cinsel ilişki hakkında şok detaylar verdi.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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