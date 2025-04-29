Mehmet Ali Erbil'in Uzaklaştırma Kararı Aldırdığı Ex'i Gülseren'den Canlı Yayında Şok Cinsel Hayat Açıklaması!
Mehmet Ali Erbil'in uzaklaştırma kararı aldırdığı 40 yaş küçük eski sevgilisi Gülseren Ceylan, TikTok canlı yayınında eski Mali hakkında şok açıklamalarda bulundu.
Cinsel hayatlarının detaylarını birçok kez ortaya döken Gülseren Ceylan, bu sefer iyice çirkinleşti. Buyurun, detaylara beraber bakalım.
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Senelerce sunduğu programlarda yaptığı bel altı espriler ve göndermelerle dikkat çeken Mehmet Ali Erbil, bugüne dek toplam 5 evlilik yaptı.
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İşler kopma noktasına geldiğindeyse iyice çirkinleştiler. Düzenli olarak birbirini ifşa etmeye başlayan ikili, yüzyılın en çirkin "aşk hikayesine" imza attı.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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