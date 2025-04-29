Mehmet Ali Erbil'in Uzaklaştırma Kararı Aldırdığı Ex'i Gülseren'den Canlı Yayında Şok Cinsel Hayat Açıklaması!

Kendisini düzenli olarak çapkınlık hikayeleri, evlenme, aldatma ve boşanma zincirlemesiyle konuştuysak da en son aşkı Gülseren Ceylan'a dek cinsel hayatının derinliklerine bu kadar inmemiştik...

2024'ün başında kendisinden 40 yaş küçük Gülseren Ceylan'la adı anılmaya başlayan Mehmet Ali Erbil, sevgilisiyle bu sefer nikah masasına oturmadı fakat imam nikahı kıydıklarını bizzat kendisi açıklamış, tepkilere sebep olmuştu.

Bu 'fırtınalı' aşk, başladığı günden beri magazin gündeminde yer aldı. Başta birbirini yere göğe sığdıramayan çift, zaman içinde açtıkları TikTok canlı yayınlarında kulaklarımızın hiç de duymak istemediği açıklamalarda bulundu.