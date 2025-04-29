Ne Yapsa Olmuyor: Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek'in Doğum Günündeki "Dans Çabası" Göz Kanattı!
Kızılcık Şerbet'nin Nilay'ı Feyza Civelek, dün hemen hemen tüm ekibin de boy gösterdiği bir gecede doğum gününü kutladı. Doğum gününe damga vuran detay ise Barış Kılıç'la sergilemeye çalıştığı dans performansı oldu. Buyurun, göz kanatan ve sosyal medya kullanıcılarının diline büyük düşen o anların detaylarını beraber inceleyelim... 😂
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Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek, düzenli olarak oyunculuk performansıyla gündeme gelen isimlerden biri.
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Dün gece de uzun bir süre magazin manşetlerinden düşmeyecek bir geceye imza attı Feyza Civelek.
Dizinin Ömer Ünal'ı Barış Kılıç'la dans etmeye çabalayan Feyza Civelek'in inanılmaz koreografisi resmen göz kanattı.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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