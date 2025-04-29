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Ne Yapsa Olmuyor: Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek'in Doğum Günündeki "Dans Çabası" Göz Kanattı!

Ne Yapsa Olmuyor: Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek'in Doğum Günündeki "Dans Çabası" Göz Kanattı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
29.04.2025 - 09:08

Kızılcık Şerbet'nin Nilay'ı Feyza Civelek, dün hemen hemen tüm ekibin de boy gösterdiği bir gecede doğum gününü kutladı. Doğum gününe damga vuran detay ise Barış Kılıç'la sergilemeye çalıştığı dans performansı oldu. Buyurun, göz kanatan ve sosyal medya kullanıcılarının diline büyük düşen o anların detaylarını beraber inceleyelim... 😂

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Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek, düzenli olarak oyunculuk performansıyla gündeme gelen isimlerden biri.

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek, düzenli olarak oyunculuk performansıyla gündeme gelen isimlerden biri.

Kızılcık Şerbeti'nin senaristi Melis Civelek'in kızı olan Feyza Civelek, uzun yıllardır annesinin dizilerde rol alan ve her seferinde de eleştiriye maruz kalan oyunculuğuyla gündeme geliyor. 

O kadar ki dizide kalmasının tek sebebinin annesinin de projeye dahil olması düşünülüyor. Yalnızca dizideki Nilay karakteriyle değil, gerçek hayattaki açıklamaları ve hareketleriyle de dillere düşüyor, alay konusu oluyor kendisi.

Dün gece de uzun bir süre magazin manşetlerinden düşmeyecek bir geceye imza attı Feyza Civelek.

Dün gece de uzun bir süre magazin manşetlerinden düşmeyecek bir geceye imza attı Feyza Civelek.

Kızılcık Şerbeti ekibinin hemen hemen tamamının katıldığı bir gecede 30. yaş doğum gününü kutlayan Feyza Civelek, her detayla başta X'in sonra da Instagram ahalisinin radarına düştü. 

Özellikle de geceden bizlere kalan bir dans kesidiyle dikkat çekti...

Dizinin Ömer Ünal'ı Barış Kılıç'la dans etmeye çabalayan Feyza Civelek'in inanılmaz koreografisi resmen göz kanattı.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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