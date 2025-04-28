Defne Samyeli'nin Kızı Deren Talu'yla Poz Veren Teoman, Fotoğraf Çekildikleri Anın Perde Arkasını Anlattı!

Defne Samyeli'nin şu sıralar gündemden düşmeyen kızları Deren ve Derin Talu, yaptıkları her paylaşımıyla gündemin tam da göbeğine otururken, büyük kızı Deren'den bir Teoman sürprizi gelmişti.

Bir kafede Teoman'la kahve içtiği anları paylaşan Deren Talu, arka fona da 'Serseri' şarkısını yerleştirmiş, sanki Teoman'la yıllardır tanışıyormuş gibi paylaşımına 'Hayatımız kafelerde geçiyor, boş boş oturuyoruz' notunu düşmüştü.