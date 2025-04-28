Defne Samyeli'nin Kızı Deren Talu'yla Poz Veren Teoman, Fotoğraf Çekildikleri Anın Perde Arkasını Anlattı!
Geçtiğimiz günlerde başta X, sonra da Instagram gündemine bomba gibi düşen Teoman ve Deren Talu pozu, çok konuşulmuş, goygoycuların büyük diline düşmüştü!
Deren Talu'nun sanki Teoman'ı çok uzun zamandır tanıyor gibi paylaştığı o pozun arka perdesini Teoman, Hürriyet'e anlattı. Buyurun, detaylara beraber bakalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geçtiğimiz günlerde Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, sosyal medya hesabından Teoman'la çektiği bir video paylaşmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geçtiğimiz saatlerde Hürriyet'ten Behlül Aydın'a konuşan Teoman, o fotoğrafın perde arkasını ilk kez anlattı!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın