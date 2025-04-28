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Defne Samyeli'nin Kızı Deren Talu'yla Poz Veren Teoman, Fotoğraf Çekildikleri Anın Perde Arkasını Anlattı!

Defne Samyeli'nin Kızı Deren Talu'yla Poz Veren Teoman, Fotoğraf Çekildikleri Anın Perde Arkasını Anlattı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
28.04.2025 - 12:23

Geçtiğimiz günlerde başta X, sonra da Instagram gündemine bomba gibi düşen Teoman ve Deren Talu pozu, çok konuşulmuş, goygoycuların büyük diline düşmüştü!

Deren Talu'nun sanki Teoman'ı çok uzun zamandır tanıyor gibi paylaştığı o pozun arka perdesini Teoman, Hürriyet'e anlattı. Buyurun, detaylara beraber bakalım!

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Geçtiğimiz günlerde Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, sosyal medya hesabından Teoman'la çektiği bir video paylaşmıştı.

Geçtiğimiz günlerde Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, sosyal medya hesabından Teoman'la çektiği bir video paylaşmıştı.

Defne Samyeli'nin şu sıralar gündemden düşmeyen kızları Deren ve Derin Talu, yaptıkları her paylaşımıyla gündemin tam da göbeğine otururken, büyük kızı Deren'den bir Teoman sürprizi gelmişti. 

Bir kafede Teoman'la kahve içtiği anları paylaşan Deren Talu, arka fona da 'Serseri' şarkısını yerleştirmiş, sanki Teoman'la yıllardır tanışıyormuş gibi paylaşımına 'Hayatımız kafelerde geçiyor, boş boş oturuyoruz' notunu düşmüştü.

E haliyle hayatı boşvermiş Teoman'la Deren Talu'nun buluşması goygoycuların radarından kaçmamıştı. Detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Geçtiğimiz saatlerde Hürriyet'ten Behlül Aydın'a konuşan Teoman, o fotoğrafın perde arkasını ilk kez anlattı!

Geçtiğimiz saatlerde Hürriyet'ten Behlül Aydın'a konuşan Teoman, o fotoğrafın perde arkasını ilk kez anlattı!

Hiç de öyle yazılıp çizildiği gibi daha önceden süregelen bir tanışıklıkları olmadığını vurgulayan Teoman, “Ben kendisini tanımıyordum. Benimle fotoğraf çektirmek istediğini söyledi, kırmadım. Ben kimseyi kırmam. Fotoğraf çektirdik, ardından kendisini tanıttı.” açıklamasında bulundu. 😂

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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