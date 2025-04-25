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Deren Talu'nun Teoman Sürprizi Goygoycuların Diline Fena Düştü

Deren Talu'nun Teoman Sürprizi Goygoycuların Diline Fena Düştü

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
25.04.2025 - 14:16

Defne Samyeli’nin kızları Deren ve Derin Talu kardeşler şu sıra sosyal medyada epey popüler. Her paylaşımları olay oluyor her açıklamaları dillere düşüyor. Deren Talu bu kez yanına Toeman'ı da almış bir video çekmiş. İkiliyi aynı karede görenler şaşkınlığını gizleyemezken video kısa sürede viral oldu elbette. Takipçilerinden yorum yağdı.

 Gelin birlikte bakalım.

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Defne Samyeli’nin Eren Talu'yla yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızları Derin ve Deren Talu en anneleri kadar ünlü artık.

Defne Samyeli’nin Eren Talu'yla yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızları Derin ve Deren Talu en anneleri kadar ünlü artık.

Özellikle Derin Talu TikTok'ta epey meşhur. 21 yaşında tercih ettiği kıyafetler, abartı makyajı ve ufak tefek estetik müdahalelerle tepki çeken Derin Talu son olarak 'Anne' deyişiyle dillere düşmüştü. Diksiyonuyla verdiği savaşla sosyal medyada gündem olan Talu gelen yorumlar üzerine 'Tuhaf mı söylüyorum ya?' diye kendini sorgulamıştı.

Detaylardan burada bahsetmiştik:

Deren Talu ise kardeşi Derin Talu'ya göre nispeten daha sakin.

Deren Talu ise kardeşi Derin Talu'ya göre nispeten daha sakin.

Ama Deren Talu da sosyal medyada kardeşi kadar popüler. Kendisi de paylaşımlarıyla sık sık magazin gündeminde yer alıyor. 

Hatta son olarak Teoman sürpriziyle gündeme geldi ve sosyal medyada yine adından söz ettirmeyi başardı. Ünlü rock yıldızıyla birlikte bir kafede çektiği video takipçileri şaşırttı.

Videonun altına ise “Hayatımız kafelerde geçiyor. Boş boş oturuyoruz.” notunu düştü. Fona ise Teoman’ın dillere pelesenk olmuş şarkısı “Serseri” yi koydu.

İşte o paylaşım:

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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