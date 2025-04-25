Deren Talu'nun Teoman Sürprizi Goygoycuların Diline Fena Düştü
Defne Samyeli’nin kızları Deren ve Derin Talu kardeşler şu sıra sosyal medyada epey popüler. Her paylaşımları olay oluyor her açıklamaları dillere düşüyor. Deren Talu bu kez yanına Toeman'ı da almış bir video çekmiş. İkiliyi aynı karede görenler şaşkınlığını gizleyemezken video kısa sürede viral oldu elbette. Takipçilerinden yorum yağdı.
Gelin birlikte bakalım.
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Defne Samyeli’nin Eren Talu'yla yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızları Derin ve Deren Talu en anneleri kadar ünlü artık.
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Deren Talu ise kardeşi Derin Talu'ya göre nispeten daha sakin.
İşte o paylaşım:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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