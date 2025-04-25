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Seda Sayan'ın Mal Varlığı Say Say Bitmiyor: Servetini Öğrenince Yaşadığınız Hayatı Sorgulayabilirsiniz!

Seda Sayan'ın Mal Varlığı Say Say Bitmiyor: Servetini Öğrenince Yaşadığınız Hayatı Sorgulayabilirsiniz!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
25.04.2025 - 10:28

Şarkıcılık, oyunculuk, program sunuculuğu… Ne ararsanız hepsi onda! Türkiye’nin en çok konuşulan isimlerinden Seda Sayan bu kez servetiyle gündeme geldi. ‘Say say bitmiyor’ dedirten bir mal varlığına sahip olan Kadırgalı, İstanbul’dan Bodrum’a, Londra’dan Miami’ye kadar uzanan gayrimenkul imparatorluğuyla adeta dudak uçuklattı. 

Villalar, daireler, dükkanlar ve yurt dışı yatırımlarıyla Seda Sayan tam bir emlak kraliçesi çıktı. 

İşte servetiyle göreni hayrete düşüren Seda Sayan’ın mal varlığı…

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Kadırgalı lakabıyla Seda Sayan'ı tanımayanınız yoktur.

Kadırgalı lakabıyla Seda Sayan'ı tanımayanınız yoktur.

Asıl adı Aysel Gürsaçer olan Seda Sayan, yıllardır şarkıcılığı, televizyon sunuculuğu ve oyunculuğu bir arada yürüten ve her sektöre hemen ayak uyduran bir isim. Sadece sahnedeki performanslarıyla değil, yaptığı açıklamalar, estetikleri, ilişkileri de dillerden düşmüyor.

Sayan’ın Sinan Engin ile yaptığı evlilikten Oğulcan Engin adında bir oğlu var.

Sayan’ın Sinan Engin ile yaptığı evlilikten Oğulcan Engin adında bir oğlu var.

Tam yedi kez nikah masasına oturan Sayan, son olarak kendisinden 25 yaş küçük müzisyen Çağlar Ökten’le 2022 yılında evlenerek “Yedinci seferde tamam” dedi.

Magazinin vazgeçilmez ismi, bu kez sahip olduğu mal varlığıyla konuşuluyor.

Akşam gazetesinde yer alan iddiaya göre; Kadırgalı’nın sadece İstanbul’da tam 30 dairesi ve dükkanı var!

Akşam gazetesinde yer alan iddiaya göre; Kadırgalı’nın sadece İstanbul’da tam 30 dairesi ve dükkanı var!

Bu kadarla da kalmıyor; Bodrum’da 3 adet villaya sahip olan Seda Sayan, yatırımlarını yurt dışına da taşımış.

Londra ve Miami’de evleri bulunduğu belirtilen ünlü isim, kira gelirleriyle de servetine servet katıyor. Aylık kira gelirinin toplamda 500 bin lirayı bulduğu iddia ediliyor!

Sizce iddialar gerçek mi? Yorumlara bekliyoruz...

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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