Seda Sayan'ın Mal Varlığı Say Say Bitmiyor: Servetini Öğrenince Yaşadığınız Hayatı Sorgulayabilirsiniz!

Asıl adı Aysel Gürsaçer olan Seda Sayan, yıllardır şarkıcılığı, televizyon sunuculuğu ve oyunculuğu bir arada yürüten ve her sektöre hemen ayak uyduran bir isim. Sadece sahnedeki performanslarıyla değil, yaptığı açıklamalar, estetikleri, ilişkileri de dillerden düşmüyor.