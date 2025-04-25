Seda Sayan'ın Mal Varlığı Say Say Bitmiyor: Servetini Öğrenince Yaşadığınız Hayatı Sorgulayabilirsiniz!
Şarkıcılık, oyunculuk, program sunuculuğu… Ne ararsanız hepsi onda! Türkiye’nin en çok konuşulan isimlerinden Seda Sayan bu kez servetiyle gündeme geldi. ‘Say say bitmiyor’ dedirten bir mal varlığına sahip olan Kadırgalı, İstanbul’dan Bodrum’a, Londra’dan Miami’ye kadar uzanan gayrimenkul imparatorluğuyla adeta dudak uçuklattı.
Villalar, daireler, dükkanlar ve yurt dışı yatırımlarıyla Seda Sayan tam bir emlak kraliçesi çıktı.
İşte servetiyle göreni hayrete düşüren Seda Sayan’ın mal varlığı…
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Kadırgalı lakabıyla Seda Sayan'ı tanımayanınız yoktur.
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Sayan’ın Sinan Engin ile yaptığı evlilikten Oğulcan Engin adında bir oğlu var.
Akşam gazetesinde yer alan iddiaya göre; Kadırgalı’nın sadece İstanbul’da tam 30 dairesi ve dükkanı var!
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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