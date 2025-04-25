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Anıl Altan'ın Sözleri Şaşkınlık Yarattı: Depremden 1 Hafta Önce Astrolog Can Aydoğmuş'tan Uyarı Almış

Anıl Altan'ın Sözleri Şaşkınlık Yarattı: Depremden 1 Hafta Önce Astrolog Can Aydoğmuş'tan Uyarı Almış

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
25.04.2025 - 09:21

İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından gözler ünlü astrolog Can Aydoğmuş’a çevrilmişti. Aydoğmuş’un mart sonunda yaptığı “25 gün içinde deprem olabilir” açıklaması sosyal medyada gündem olmuştu.

Günler sonra oyuncu Anıl Altan da, depremden günler önce Aydoğmuş'un kendisine “Eviniz depreme dayanıklı mı?” diye sorduğunu paylaşarak dikkatleri bir kez daha bu öngörüye çekti. 

İşte detaylar...

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23 Nisan Çarşamba günü saat 12.49’da Marmara Denizi Silivri açıklarında 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

23 Nisan Çarşamba günü saat 12.49’da Marmara Denizi Silivri açıklarında 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD verilerine göre, yaklaşık 7 kilometre derinlikte gerçekleşen sarsıntı tam 13 saniye sürdü. Tüm Marmara Bölgesi’nde hissedilen deprem özellikle İstanbul’da büyük paniğe neden oldu. Vatandaşlar sokaklara dökülürken, art arda yaşanan 266 artçı sarsıntı da tedirginliği katladı. Bu artçıların 258’i 0-4 büyüklüğünde, 7’si 4-5 arası ve 1’i ise 5’in üzerindeydi.

İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada can kaybı olmadığı, ancak panik nedeniyle yüksekten atlayan 151 vatandaşın hastanelerde tedavi altına alındığı belirtildi. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor. Ayrıca altyapı sistemlerinde doğalgaz ve su hatlarında herhangi bir hasar oluşmadığı da bildirildi. Sadece Fatih’te metruk bir bina yıkıldı ama burada da can kaybı yaşanmadı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “AFAD ve tüm kurumlarımız sahada. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun” derken; Cumhurbaşkanı Erdoğan ise “Gelişmeleri yakından takip ediyoruz” diyerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Deprem sonrası sosyal medya kullanıcıları ünlü astrolog Can Aydoğmuş’un sözlerini tekrar gündeme taşımıştı.

Deprem sonrası sosyal medya kullanıcıları ünlü astrolog Can Aydoğmuş’un sözlerini tekrar gündeme taşımıştı.

Aydoğmuş, geçtiğimiz Mart ayında Saba Tümer’in CNBC-e’deki programına katılmış, burada Satürn’ün ev değiştirdiğini ve 29 Mart itibarıyla tutulmalarla birlikte bir doğa olayı yaşanabileceğini belirtmişti. Ünlü astrolog, açıkça “29 Mart’tan itibaren 25 gün ila 1 ay içerisinde deprem olabilir” diyerek uyarıda bulunmuştu. 

Bu açıklamanın ardından tam 25 gün sonra 23 Nisan’da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki İstanbul depremi, Aydoğmuş’un bu öngörüsünü yeniden gündeme taşımıştı. Birçok kişi bu açıklamayı “Tüyler ürpertici bir denk geliş” olarak yorumlamıştı.

Detaylardan burada bahsetmiştik:

Deprem sonrasında dikkat çeken bir diğer isim ise oyuncu Anıl Altan oldu.

Deprem sonrasında dikkat çeken bir diğer isim ise oyuncu Anıl Altan oldu.

Pelin Akil ile mutlu bir evliliği olan oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Altan, “Depremden 1 buçuk hafta önce Can Aydoğmuş’la görüştük. Sorduğu ilk soru ‘Eviniz depreme dayanıklı mı?’ oldu. Çok yakın zamanda bir deprem beklediğini iletmişti.” dedi. 

Bu paylaşım Aydoğmuş’un öngörüsünü daha da çarpıcı hale getirdi.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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