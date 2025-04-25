Anıl Altan'ın Sözleri Şaşkınlık Yarattı: Depremden 1 Hafta Önce Astrolog Can Aydoğmuş'tan Uyarı Almış
İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından gözler ünlü astrolog Can Aydoğmuş’a çevrilmişti. Aydoğmuş’un mart sonunda yaptığı “25 gün içinde deprem olabilir” açıklaması sosyal medyada gündem olmuştu.
Günler sonra oyuncu Anıl Altan da, depremden günler önce Aydoğmuş'un kendisine “Eviniz depreme dayanıklı mı?” diye sorduğunu paylaşarak dikkatleri bir kez daha bu öngörüye çekti.
İşte detaylar...
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23 Nisan Çarşamba günü saat 12.49’da Marmara Denizi Silivri açıklarında 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
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Deprem sonrası sosyal medya kullanıcıları ünlü astrolog Can Aydoğmuş’un sözlerini tekrar gündeme taşımıştı.
Deprem sonrasında dikkat çeken bir diğer isim ise oyuncu Anıl Altan oldu.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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