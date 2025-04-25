Anıl Altan'ın Sözleri Şaşkınlık Yarattı: Depremden 1 Hafta Önce Astrolog Can Aydoğmuş'tan Uyarı Almış

AFAD verilerine göre, yaklaşık 7 kilometre derinlikte gerçekleşen sarsıntı tam 13 saniye sürdü. Tüm Marmara Bölgesi’nde hissedilen deprem özellikle İstanbul’da büyük paniğe neden oldu. Vatandaşlar sokaklara dökülürken, art arda yaşanan 266 artçı sarsıntı da tedirginliği katladı. Bu artçıların 258’i 0-4 büyüklüğünde, 7’si 4-5 arası ve 1’i ise 5’in üzerindeydi.

İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada can kaybı olmadığı, ancak panik nedeniyle yüksekten atlayan 151 vatandaşın hastanelerde tedavi altına alındığı belirtildi. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor. Ayrıca altyapı sistemlerinde doğalgaz ve su hatlarında herhangi bir hasar oluşmadığı da bildirildi. Sadece Fatih’te metruk bir bina yıkıldı ama burada da can kaybı yaşanmadı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “AFAD ve tüm kurumlarımız sahada. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun” derken; Cumhurbaşkanı Erdoğan ise “Gelişmeleri yakından takip ediyoruz” diyerek geçmiş olsun dileklerini iletti.