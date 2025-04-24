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Ceylan Ertem Paylaştı: Depremde Kadınların Yaşadıkları Okuyanların Tüylerini Diken Diken Etti

Ceylan Ertem Paylaştı: Depremde Kadınların Yaşadıkları Okuyanların Tüylerini Diken Diken Etti

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
24.04.2025 - 13:23

İstanbul’da önce 3.9, ardından 6.2 büyüklüğünde depremler meydana geldi. AFAD, riskli binalardan uzak durulması gerektiğini açıklarken, en büyüğü 5.9 olan 266 artçı sarsıntı sabaha kadar sürdü. Vatandaşlar geceyi parklarda, bahçelerde ve çadırlarda geçirdi. Sosyal medyada ise bu korku, binlerce paylaşımın yapılmasına neden oldu. Birçok kişi, depremin yanı sıra böyle süreçlerde kadınların yaşadığı görünmeyen psikolojik baskılara dikkat çekti.

Ceylan Ertem de “Kadın olmak, coğrafya” notuyla paylaşım yaparak kadınların bu durumuna dikkat çekti.

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Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, İstanbul başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi.

Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, İstanbul başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi.

Ardından gelen yüzlerce artçı sarsıntı, gece boyunca birçok vatandaşa korku dolu anlar yaşattı. Parklara, boş arazilere ve çadırlara sığınan insanlar, geceyi açık havada geçirmek zorunda kaldı. 

İstanbul Valiliği, deprem nedeniyle hasar gören ya da hasar gördüğü düşünülen binalara girilmemesi gerektiğini duyurdu. Ayrıca, 'Zorunlu olmadıkça aracınızla trafiğe çıkmayınız. GSM hatlarını zorunlu haller dışında kullanmayınız.' diyerek uyardı.

Depremin ardından sosyal medyada adeta bir duygu patlaması yaşandı.

Depremin ardından sosyal medyada adeta bir duygu patlaması yaşandı.

Binlerce kullanıcı, yaşadıkları korkuyu ve gözlemlerini paylaştı. Bu paylaşımlar arasında en fazla dikkat çekenlerden biri de kadınların afet anında yaşadığı psikolojik baskılar oldu.

Ceylan Ertem, Twitter'daki kullanıcıların paylaşımlarını duyurarak özellikle toplumsal cinsiyet rolleri üzerinden bir farkındalık yaratmaya çalıştı.

Ertem, paylaşımında deprem sırasında kadınların yaşadığı endişelere örneklerle yer verdi.

Ertem, paylaşımında deprem sırasında kadınların yaşadığı endişelere örneklerle yer verdi.

“Kadınların deprem esnasında üstlerine giyecek bir şey aramaları da politiktir bu arada.”

“99 depreminden sonra enkaz altından çıkarılırken frikik vermesin diye gecelik giymeyi bırakan bir teyze tanıyorum ben. Yaz kış uzun alt-üst pijama giyiyordu, ayrıca sütyenle yatıyordu.”

“Depremde karısının başı açık diye evden çıkmasına izin vermeyen adamlar vardı. Hala şok oluyorum.”

“Ne zaman depreme yakalansam, koşup sütyen giyiyorum. Kadın olmayan anlamaz demek istediğini.”

Bir başka paylaşımına da başına gelen olayı ekledi:

Bir başka paylaşımına da başına gelen olayı ekledi:

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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