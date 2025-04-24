Ceylan Ertem Paylaştı: Depremde Kadınların Yaşadıkları Okuyanların Tüylerini Diken Diken Etti
İstanbul’da önce 3.9, ardından 6.2 büyüklüğünde depremler meydana geldi. AFAD, riskli binalardan uzak durulması gerektiğini açıklarken, en büyüğü 5.9 olan 266 artçı sarsıntı sabaha kadar sürdü. Vatandaşlar geceyi parklarda, bahçelerde ve çadırlarda geçirdi. Sosyal medyada ise bu korku, binlerce paylaşımın yapılmasına neden oldu. Birçok kişi, depremin yanı sıra böyle süreçlerde kadınların yaşadığı görünmeyen psikolojik baskılara dikkat çekti.
Ceylan Ertem de “Kadın olmak, coğrafya” notuyla paylaşım yaparak kadınların bu durumuna dikkat çekti.
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Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, İstanbul başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi.
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Depremin ardından sosyal medyada adeta bir duygu patlaması yaşandı.
Ertem, paylaşımında deprem sırasında kadınların yaşadığı endişelere örneklerle yer verdi.
Bir başka paylaşımına da başına gelen olayı ekledi:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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