Ceylan Ertem Paylaştı: Depremde Kadınların Yaşadıkları Okuyanların Tüylerini Diken Diken Etti

İstanbul’da önce 3.9, ardından 6.2 büyüklüğünde depremler meydana geldi. AFAD, riskli binalardan uzak durulması gerektiğini açıklarken, en büyüğü 5.9 olan 266 artçı sarsıntı sabaha kadar sürdü. Vatandaşlar geceyi parklarda, bahçelerde ve çadırlarda geçirdi. Sosyal medyada ise bu korku, binlerce paylaşımın yapılmasına neden oldu. Birçok kişi, depremin yanı sıra böyle süreçlerde kadınların yaşadığı görünmeyen psikolojik baskılara dikkat çekti.

Ceylan Ertem de “Kadın olmak, coğrafya” notuyla paylaşım yaparak kadınların bu durumuna dikkat çekti.