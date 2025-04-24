Depremin Başka Bir Gerçekliği: Dışarı Çıkmak İsteyen Kadınların Yaşadığı "Kıyafet" Sorunsalı
İstanbul'da vatandaşlar meydana gelen depremin ardından sokaklara döküldü. Kimi elinde çayıyla çıktı, kimisi kedisini alıp koştu. Panik yapıp can havliyle camdan atlayanlar bile oldu. Bütün bu yaşananların yanında birçok kadın ise deprem anında dışarı çıkmadan önce 'düzgün' kıyafet aramak zorunda kaldıklarını belirtti.
Evet, kadınlar deprem anında dahi kıyafetlerini düşünmek zorunda kaldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kadın olmanın zorlukları, doğal afet anlarında bile bitmiyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Saniyelerin bile önemli olduğu o anlarda...
Kadınların neler düşünmek zorunda olduğunu görüyorsunuz.
"Gecelik giymeyi bırakan bir teyze tanıyorum ben."
"Laf edenleri görmüş."
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇🏻
Ünlü isimlerden de bu konuya dair tepkiler yükseliyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın