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Depremin Başka Bir Gerçekliği: Dışarı Çıkmak İsteyen Kadınların Yaşadığı "Kıyafet" Sorunsalı

Depremin Başka Bir Gerçekliği: Dışarı Çıkmak İsteyen Kadınların Yaşadığı "Kıyafet" Sorunsalı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
24.04.2025 - 13:44

İstanbul'da vatandaşlar meydana gelen depremin ardından sokaklara döküldü. Kimi elinde çayıyla çıktı, kimisi kedisini alıp koştu. Panik yapıp can havliyle camdan atlayanlar bile oldu. Bütün bu yaşananların yanında birçok kadın ise deprem anında dışarı çıkmadan önce 'düzgün' kıyafet aramak zorunda kaldıklarını belirtti.

Evet, kadınlar deprem anında dahi kıyafetlerini düşünmek zorunda kaldı.

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Kadın olmanın zorlukları, doğal afet anlarında bile bitmiyor.

Kadın olmanın zorlukları, doğal afet anlarında bile bitmiyor.

Kahramanmaraş depremlerinin ardından yaşanan su sıkıntısı, hijyen ürünlerinin eksikliği özellikle kadınları olumsuz etkilemişti. Salgın hastalıkların arttığı felaketten sonra depremzede kadınlarımız verdikleri röportajda yaşadıkları zorlukları anlatmıştı.

İstanbul'da meydana gelen depremin ardından da aynıları yaşandı. Can havliyle dışarı çıkmak isteyen kadınlar, öncelikle kıyafetlerini düşünmek zorunda kaldı.

Saniyelerin bile önemli olduğu o anlarda...

Saniyelerin bile önemli olduğu o anlarda...
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Kadınların neler düşünmek zorunda olduğunu görüyorsunuz.

Kadınların neler düşünmek zorunda olduğunu görüyorsunuz.
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"Gecelik giymeyi bırakan bir teyze tanıyorum ben."

"Gecelik giymeyi bırakan bir teyze tanıyorum ben."
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"Laf edenleri görmüş."

"Laf edenleri görmüş."
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Ünlü isimlerden de bu konuya dair tepkiler yükseliyor.

Ünlü isimlerden de bu konuya dair tepkiler yükseliyor.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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