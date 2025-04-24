Stresi Kaldıramadı: Peş Peşe Yaşadığı Acı Kayıplar Mahsun Kırmızıgül'ü Hastanelik Etti!

Aynı dönemde çok yakın dostu Serşat Erbilgin’i de kaybeden sanatçı, adeta peş peşe yaşadığı bu kayıplarla duygusal bir çöküntünün içine girdi. Yakın dostlarını art arda toprağa veren Kırmızıgül, yaşadığı stresin etkilerini bedensel olarak da hissetmeye başladı.

Son olarak Volkan Konak’ın sahnede geçirdiği kalp kriziyle büyük sarsıntı yaşayan Mahsun Kırmızıgül, bu olayın ardından kendi sağlığını ihmal etmemeye karar verdi.

Kalp çarpıntısı şikayetiyle İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvuran sanatçı, kardiyoloji bölümünde detaylı bir kontrolden geçirildi. Yapılan tetkikler sonucunda ciddi bir rahatsızlığa rastlanmadı ve Kırmızıgül’ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.