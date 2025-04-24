Stresi Kaldıramadı: Peş Peşe Yaşadığı Acı Kayıplar Mahsun Kırmızıgül'ü Hastanelik Etti!
Son aylarda üst üste yaşadığı kayıplarla sarsılan Mahsun Kırmızıgül, önce annesini ardından üvey annesini, kısa süre sonra da çok yakın dostlarını kaybetti. Bu acıların üst üste gelmesi, sanatçının hem ruhsal hem de fiziksel sağlığını etkiledi.
Kalp çarpıntısı şikayetiyle hastaneye başvuran Kırmızıgül, sağlık kontrollerinden geçti. Ünlü sanatçı, hastaneden ayrılmadan önce sağlık çalışanlarıyla hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.
İşte detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Müziğin sevilen ismi, başarılı yönetmen ve sanatçı Mahsun Kırmızıgül, son dönemde hayatının en zor zamanlarını geçiriyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kırmızıgül, usta sanatçı Edip Akbayram’ın vefatıyla bir kez daha sarsıldı.
Hastanede kısa bir süre kalan sanatçının kontrol sürecinin ardından moral bulmak adına bir süre dinleneceği öğrenildi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın