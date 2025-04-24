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Stresi Kaldıramadı: Peş Peşe Yaşadığı Acı Kayıplar Mahsun Kırmızıgül'ü Hastanelik Etti!

Stresi Kaldıramadı: Peş Peşe Yaşadığı Acı Kayıplar Mahsun Kırmızıgül'ü Hastanelik Etti!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
24.04.2025 - 10:04 Son Güncelleme: 24.04.2025 - 10:07

Son aylarda üst üste yaşadığı kayıplarla sarsılan Mahsun Kırmızıgül, önce annesini ardından üvey annesini, kısa süre sonra da çok yakın dostlarını kaybetti. Bu acıların üst üste gelmesi, sanatçının hem ruhsal hem de fiziksel sağlığını etkiledi. 

Kalp çarpıntısı şikayetiyle hastaneye başvuran Kırmızıgül, sağlık kontrollerinden geçti. Ünlü sanatçı, hastaneden ayrılmadan önce sağlık çalışanlarıyla hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

İşte detaylar...

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Müziğin sevilen ismi, başarılı yönetmen ve sanatçı Mahsun Kırmızıgül, son dönemde hayatının en zor zamanlarını geçiriyor.

Müziğin sevilen ismi, başarılı yönetmen ve sanatçı Mahsun Kırmızıgül, son dönemde hayatının en zor zamanlarını geçiriyor.

99 yaşındaki annesi Faike Arık’ı Aralık 2024’te kaybeden Kırmızıgül, henüz bu büyük acıyı atlatamadan üvey annesi Zühre Bazencir’in vefat haberiyle yıkıldı. 

Sosyal medyada “Peş peşe gelen kayıplar insanın yüreğini dağlıyor. O beni çok severdi, her zaman dualarında yer verirdi. Üvey evlat olduğum halde beni evlatlarından ayırmazdı. Onun sevgisini ve hayır dualarını daima yüreğimde taşıyacağım. Bir anne kaybetmek tarifsiz bir acı…” sözleriyle yaşadığı derin üzüntüyü dile getiren sanatçının acıları bununla da sınırlı kalmadı.

Kırmızıgül, usta sanatçı Edip Akbayram’ın vefatıyla bir kez daha sarsıldı.

Kırmızıgül, usta sanatçı Edip Akbayram’ın vefatıyla bir kez daha sarsıldı.

Aynı dönemde çok yakın dostu Serşat Erbilgin’i de kaybeden sanatçı, adeta peş peşe yaşadığı bu kayıplarla duygusal bir çöküntünün içine girdi. Yakın dostlarını art arda toprağa veren Kırmızıgül, yaşadığı stresin etkilerini bedensel olarak da hissetmeye başladı.

Son olarak Volkan Konak’ın sahnede geçirdiği kalp kriziyle büyük sarsıntı yaşayan Mahsun Kırmızıgül, bu olayın ardından kendi sağlığını ihmal etmemeye karar verdi. 

Kalp çarpıntısı şikayetiyle İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvuran sanatçı, kardiyoloji bölümünde detaylı bir kontrolden geçirildi. Yapılan tetkikler sonucunda ciddi bir rahatsızlığa rastlanmadı ve Kırmızıgül’ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Hastanede kısa bir süre kalan sanatçının kontrol sürecinin ardından moral bulmak adına bir süre dinleneceği öğrenildi.

Hastanede kısa bir süre kalan sanatçının kontrol sürecinin ardından moral bulmak adına bir süre dinleneceği öğrenildi.

Tüm bu zor günlerin ortasında dahi mütevaziliğinden ödün vermeyen Mahsun Kırmızıgül, hastaneden ayrılmadan önce sağlık çalışanlarının hatıra fotoğrafı isteğini kırmadı. 

Sanatçının sağlık durumunun iyi olması, hem sevenlerini hem de sanat camiasını rahatlattı.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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