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Odadan Koşarak Kaçtı: Oyuncu Fulya Zenginer 6.2'lik İstanbul Depremine İçerik Çekerken Yakalandı!

Odadan Koşarak Kaçtı: Oyuncu Fulya Zenginer 6.2'lik İstanbul Depremine İçerik Çekerken Yakalandı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
23.04.2025 - 16:09

23 Nisan günü İstanbul’da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem büyük korkuya neden oldu. Artçı depremlerin peş peşe geldiği deprem anına dair gelen görüntüler de sarsıntının büyüklüğünü gözler önüne serdi.

Oyuncu Fulya Zenginer tam içerik çektiği anlarda depreme yakalandı. Yüzünden ne kadar korktuğu anlaşılan Zenginer odadan kaçtığı anları 'Fazla sallamadı abartıyorsunuz diyenler fikrini değiştirebilir…' notuyla paylaştı.

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Silivri açıklarında yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem büyük korkuya neden oldu.

Silivri açıklarında yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem büyük korkuya neden oldu.

Depremden sonra 5.9, 4.4, 4.9, 4.5, 4.8 ve 3.6 büyüklüğünde meydana gelen artçı depremlerin etkileri de devam ediyor.

Marmara Denizi'nde, Silivri açıklarında gerçekleşen depreme dair görüntüler sosyal medyada paylaşılırken korku dolu anlar da kameralara yansıdı.

Deprem anında evinde içerik çeken Fulya Zenginer yaşadığı panik dolu anları da sosyal medya hesabından paylaştı.

Deprem anında evinde içerik çeken Fulya Zenginer yaşadığı panik dolu anları da sosyal medya hesabından paylaştı.

Paylaşımına 'Fazla sallamadı abartıyorsunuz diyenler fikrini değiştirebilir…

Tam içerik çekiyordum o kadar kötü sallandık ki.

Hepimize geçmiş olsun inşallah herkes iyidir🙏🏻' notunu düşen Zenginer'in paylaşımına geçmiş olsun mesajları yağdı!

O anları da buradan izleyebilirsiniz:

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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