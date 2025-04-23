Herkes Çok Korktu: İstanbul'daki Deprem Anında Bir Kafede Kaydedilen Görüntü Paylaşıldı!

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Deprem anı Ümraniye'deki bir kafede böyle görüntülendi;
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Merkez üssü Silivri olan 6.2 büyüklüğündeki deprem megakentte büyük paniğe yol açtı.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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