Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Herkes Çok Korktu: İstanbul'daki Deprem Anında Bir Kafede Kaydedilen Görüntü Paylaşıldı!

Herkes Çok Korktu: İstanbul'daki Deprem Anında Bir Kafede Kaydedilen Görüntü Paylaşıldı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
23.04.2025 - 15:20

İçerik Devam Ediyor

İstanbul'da art arda depremler meydana geldi. İlk olarak 3.9 daha sonra 6.2 büyüklüğündeki iki deprem çevre illerden de hissedildi. Artçı sarsıntılar devam ettiği anlarda Ümraniye'deki bir kafeden gelen görüntüler paylaşıldı. İçerdeki vatandaşların korku dolu anları kameralara yansıdı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Deprem anı Ümraniye'deki bir kafede böyle görüntülendi;

Merkez üssü Silivri olan 6.2 büyüklüğündeki deprem megakentte büyük paniğe yol açtı.

Merkez üssü Silivri olan 6.2 büyüklüğündeki deprem megakentte büyük paniğe yol açtı.

Art arda yaşanan artçılar etkilerini devam ettirirken İstanbul ve çevre illerden deprem anlarına dair görüntüler gelmeye de devam ediyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın