Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan Deprem Sonrası Önemli Açıklama: "Hiroşima'ya Atılan Bomba Kadar Gerginlik Boşaldı!"
İstanbul Silivri açıklarında korkutan bir deprem meydana geldi. Önce 4.0 sonrasında da 6.2 şiddetindeki depremler vatandaşları tedirgin etti. Megakentte çok sayıda artçı deprem daha meydana gelirken Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan önemli bir açıklama geldi. Halk TV'de Haber Masası'na bağlanan Ercan, 'Hiroşima'ya atılan bomba kadar gerginlik boşaldı' ifadelerini kullandı.
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Ahmet Ercan, "Ana deprem gelmeden önce şiddeti 4-5-6'ya varan öncü depremlerin olacağını belirtmiştim. Bunlardan bir tanesi bu, 6.2" dedi.
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"Bu azımsanmayacak bir büyüklükte ve burada bir gerginlik birikiminin olduğunu gösteriyor."
"Bugün, yarın, bir hafta içinde 1-2 defa daha sarsılacağız. Yaklaşık büyüklüğü 5.2'ye kadar varan 6.2 depreminin artçılarını duyacağız."
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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