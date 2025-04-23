Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan Deprem Sonrası Önemli Açıklama: "Hiroşima'ya Atılan Bomba Kadar Gerginlik Boşaldı!"

'Çok geniş bir alandan duyuldu yani İzmir'e kadar duyuldu bu olay. Çünkü deprem çok sığdı. Tahmin ediyorum doğu-batı doğrultusunda, sağ atımlı bir kırık harekete geçmiş durumda. Yani burada hareket eden kırık, Kuzey Anadolu kırığı.

Bizim hepimizin üstünde deprem beklediğimiz kırık. Bu sağ atımlı olarak gerçekleşti. Yaklaşık 3-4 metrelik bir atımı olmuş olabilir bu kırığın. Burada iki tane kol var. Bir tanesi İstanbul kolu. Hemen Büyükçekmece ile Kınalıada arasında. Bu aslında Trakya kolu üzerinde oldu...

İstanbul önündeki kırığı atlayıp bu kez Silivri önünde patladı. Yani Silivri Marmara Ereğlisi önünde patladı. Yani burada kırılan aslında Trakya kırığıdır. Aşağı yukarı 6 6,5 kilometreyi en azından kırmıştır.'