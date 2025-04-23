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Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan Deprem Sonrası Önemli Açıklama: "Hiroşima'ya Atılan Bomba Kadar Gerginlik Boşaldı!"

Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan Deprem Sonrası Önemli Açıklama: "Hiroşima'ya Atılan Bomba Kadar Gerginlik Boşaldı!"

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
23.04.2025 - 13:56

İstanbul Silivri açıklarında korkutan bir deprem meydana geldi. Önce 4.0 sonrasında da 6.2 şiddetindeki depremler vatandaşları tedirgin etti. Megakentte çok sayıda artçı deprem daha meydana gelirken Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan önemli bir açıklama geldi. Halk TV'de Haber Masası'na bağlanan Ercan, 'Hiroşima'ya atılan bomba kadar gerginlik boşaldı' ifadelerini kullandı.

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Ahmet Ercan, "Ana deprem gelmeden önce şiddeti 4-5-6'ya varan öncü depremlerin olacağını belirtmiştim. Bunlardan bir tanesi bu, 6.2" dedi.

Ahmet Ercan, "Ana deprem gelmeden önce şiddeti 4-5-6'ya varan öncü depremlerin olacağını belirtmiştim. Bunlardan bir tanesi bu, 6.2" dedi.

'Bu küçümsenmeyecek bir depremİstanbul'da yıkım eşik değeri yaklaşık 4.4'ten sonra başlar.

Bizim Silivri önlerinde beklemiş olduğumuz depremin büyüklüğü 7-7.2'dir. Dolayısıyla bundan bir puan daha yüksek olacaktır. İstanbul'da beklenen deprem oldu, bitti diyemeyiz.'

"Bu azımsanmayacak bir büyüklükte ve burada bir gerginlik birikiminin olduğunu gösteriyor."

"Bu azımsanmayacak bir büyüklükte ve burada bir gerginlik birikiminin olduğunu gösteriyor."

'Çok geniş bir alandan duyuldu yani İzmir'e kadar duyuldu bu olay. Çünkü deprem çok sığdı. Tahmin ediyorum doğu-batı doğrultusunda, sağ atımlı bir kırık harekete geçmiş durumda. Yani burada hareket eden kırık, Kuzey Anadolu kırığı.

Bizim hepimizin üstünde deprem beklediğimiz kırık. Bu sağ atımlı olarak gerçekleşti. Yaklaşık 3-4 metrelik bir atımı olmuş olabilir bu kırığın. Burada iki tane kol var. Bir tanesi İstanbul kolu. Hemen Büyükçekmece ile Kınalıada arasında. Bu aslında Trakya kolu üzerinde oldu...

İstanbul önündeki kırığı atlayıp bu kez Silivri önünde patladı. Yani Silivri Marmara Ereğlisi önünde patladı. Yani burada kırılan aslında Trakya kırığıdır. Aşağı yukarı 6 6,5 kilometreyi en azından kırmıştır.'

"Bugün, yarın, bir hafta içinde 1-2 defa daha sarsılacağız. Yaklaşık büyüklüğü 5.2'ye kadar varan 6.2 depreminin artçılarını duyacağız."

"Bugün, yarın, bir hafta içinde 1-2 defa daha sarsılacağız. Yaklaşık büyüklüğü 5.2'ye kadar varan 6.2 depreminin artçılarını duyacağız."

'Onlar da korkutacak ama bu büyüklükteki bir deprem İstanbul yapılarında yıkıcı olmaz.

Yıkıcı olabilmesi için 6.4'ten daha büyük olması gerekiyor. Bu beklediğimiz büyüklüğün daha azı. Bu bu noktada bizim aslında beklediğimiz deprem büyüklüğü 7-7.2'dir. Ama buna ne zaman erişecek, bu konuda kesin bir bilgi vermek zor.

Bu tür depremlerin ana deprem gelmeden önce yerel gerginlik boşalmaları olarak yaşanacağını yıllardır söylüyorum. Bu onlardan bir tanesidir. Tabii burada bir büyük bir gerginlik boşalmıştır. Aşağı yukarı Hiroşima'ya atılan atom bombasına yakın bir eee gerginlik boşalması olmuştur.

Ama bu gerginlik boşalması acaba beklenmekte olan büyük İstanbul depreminin büyüklüğünü küçültebilir mi ya da onu geciktirebilir mi? Hayır, böyle bir etkisi olmaz.'

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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